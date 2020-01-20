Источник материала: Myfin

​Владимир Лиходиевский назначен заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь) Владимир Лиходиевский окончил Минский радиотехнический институт по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» и Белорусский государственный экономический университет по специальности «Международные экономические отношения».



Справочно: В банковской системе работает с 1995 г. Начинал карьеру в АКБ «Белорусский народный банк».

2006-2008 - ОАО «Банк БелВЭБ» - заместитель управляющего отделением.

2008-2015 - ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) - заместитель председателя правления, член правления.

2015-2018 - ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - заместитель председателя правления, член правления.

Текст: пресс-служба Банка ВТБ (Беларусь)

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