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Владимир Лиходиевский назначен заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь)
Источник материала: Myfin
Владимир Лиходиевский окончил Минский радиотехнический институт по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» и Белорусский государственный экономический университет по специальности «Международные экономические отношения».
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Текст: пресс-служба Банка ВТБ (Беларусь)
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Решением Совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) заместителем председателя правления назначен Владимир Лиходиевский. В его обязанности войдет руководство...
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