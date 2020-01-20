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Владимир Лиходиевский назначен заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь)

20.01.2020 11:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Владимир Лиходиевский назначен заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь)

Владимир Лиходиевский окончил Минский радиотехнический институт по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» и Белорусский государственный экономический университет по специальности «Международные экономические отношения».


Справочно:

  • В банковской системе работает с 1995 г. Начинал карьеру в АКБ «Белорусский народный банк».
  • 2006-2008 - ОАО «Банк БелВЭБ» - заместитель управляющего отделением.
  • 2008-2015 - ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) - заместитель председателя правления, член правления.
  • 2015-2018 - ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - заместитель председателя правления, член правления.
Текст: пресс-служба Банка ВТБ (Беларусь)
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Решением Совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) заместителем председателя правления назначен Владимир Лиходиевский. В его обязанности войдет руководство...
 
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