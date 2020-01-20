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Известный режиссер Сергей Соловьев в реанимации

20.01.2020 11:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Источник в окружении кинематографиста не сообщил других подробностей о его состоянии


ТАСС

Народный артист РФ, создатель фильмов "АССА" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" Сергей Соловьев, находящийся в больнице, переведен из обычной палаты в реанимацию. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в окружении кинематографиста.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у кинорежиссера ишемический инсульт, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

"Сергей Александрович переведен из обычной палаты в реанимацию, другие подробности о его состоянии мы не даем", - сказал собеседник агентства.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 году в городе Кемь Карело-Финской ССР в семье военного. В школьные годы был актером Ленинградского Большого драматического театра им. Горького (БДТ), играл в спектаклях Георгия Товстоногова. В 1969 году с отличием окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская Михаила Ромма и Александра Столпера).

С 1969 года по 1987 был режиссером на киностудии "Мосфильм", также стал автором сценариев игровых и документальных фильмов. С 1987 года - руководитель объединения "Круг" при "Мосфильме".
 
 
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Источник в окружении кинематографиста не сообщил других подробностей о его состоянии
 
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