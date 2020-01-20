Сергей Варивода: Торговля переплатила банкам

Источник материала: Ежедневник





Столь популярная в народе «рассрочка без переплат» оплачивалась за счет самого народа.

Впрочем, а как может быть иначе? Все по Ломоносову: ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно.

Какой бы привлекательный ноль потребителю не предлагался по разного рода картам и программам рассрочки, очевидно, что деньги стоят денег и разницу в ставках кто-то оплатил. По мнению Национального банка и Министерства антимонопольного регулирования, оплатил сам же потребитель.

И что самое неприятное, не тот, который взамен получил рассрочку, а уплативший все и сразу. Другими словами, компенсация, которую организации торговли уплачивают банкам за возможность снижения ставки для потребителя вплоть до беспроцентной рассрочки, закладывается в цену товара для всех.

А компенсации эти не маленькие. Если программы рассрочек на дорогостоящие товары, например, новые легковые автомобили, обходятся автодилерам (дистрибьюторам, автопроизводителям) до 10% стоимости, то в мелкой рознице «бонусы для банков» достигают 30%.

Не успел утихнуть звон новогодних бокалов, как Нацбанк предложил коммерческим банкам прекратить порочную практику выкачивания денег из организаций торговли в виде тарифов, бонусов, вознаграждений и т.п. для формирования программ рассрочки, ограничив эти самые бонусы предельным размером всего в 4%.

Ни у кого не вызывает сомнений, что банки прислушаются к рекомендациям регулятора. Впрочем, сами рекомендации нуждаются в уточнениях. Если из текста письма Национального банка № 04-16/9 от 04.01.2020г. следует, что ограничения вводятся только для карт (программ) рассрочки, то есть финансирования под нулевую ставку, то в неофициальных комментариях представители регулятора уточнили, что любые совместные программы банков с организациями торговли должны ограничивать платежи в пользу банков 4% от стоимости товара (кредита).

Пока очевидно одно, сокращение программ финансирования ударит не только по оборотам розничной торговли, но и по интересам самих потребителей. Только теперь тех, которые вовсю программами рассрочки пользовались. Восстанавливаем социальную справедливость.

Но хотелось бы обратить внимание денежно-кредитного регулятора на еще одну похожую историю, где торговля уже не причем.

До вступления в силу новой редакции Закона о защите прав потребителей (23 декабря 2018г.) торгующие организации могли формировать различный уровень цен для тех, кто оплачивает наличными деньгами или безналичным платежом.

Однако, с подачи того же Национального банка разработчик проекта новой редакции Закона МАРТ, несмотря на протесты той самой торговли, включили в Закон ст. 9-1 «Оплата товаров (работ, услуг)», запрещающую организациям торговли предоставлять потребителям скидки при наличной оплате. Соответственно, плату за банковский эквайринг, учитывающую расходы торговли по выплате банкам вознаграждений, если потребитель воспользовался для платежа банковской карточкой, приходится включать в цену для всех.

И если по картам баков-резидентов эквайринг составляет около 1,7% от суммы платежа, то по картам банков-нерезидентов может достигать и 3%. В итоге плательщик наличными переплачивает пару процентов, и в случае с покупкой легкового автомобиля – это 500-1000 рублей при среднерыночной цене автомобиля.

Очевидно, рынок в ближайшее время будет приспосабливаться к новой реальности. Ведь при компенсации в 4% рассрочка вряд ли превысит шесть месяцев. Для стимулирования продаж новых автомобилей этого явно недостаточно. Да и автодилерам проще предоставить рассрочку на такой срок напрямую потребителю.

Похоже, автомобильному рынку после ряда регуляторных решений, вроде Указа № 140 и вышеупомянутого письма Нацбанка, просто некуда деваться, кроме как нырнуть вниз. Впрочем, первый квартал может оказаться не так уж и плох за счет распродаж по «старым ценам» остатков автомобилей 2019 года выпуска. А там - как карты лягут. Те самые…