Белорусский стартап прошел отбор в престижный нидерландский акселератор

Источник материала: Tut.by

Биотех-стартап ApexQubit с основателями-белорусами, разрабатывающий платформу для автоматизации разработки лекарств с использованием искусственного интеллекта и квантовых вычислений, прошел в престижный нидерландский акселератор HealthInc. Об этом сообщается в блоге акселератора.





Всего для участия в программе были отобраны 10 из 3800 стартапов со всего мира. Отобранные стартапы представляют Латвию, США, Румынию, Канаду, Великобританию, Польшу, Россию и Францию. Программа акселерации начнется в феврале в Амстердаме и продлится 3 месяца, участники получат инвестиции, менторскую и иную поддержку.

Акселератор HealthInc специализируется на стартапах в области здравоохранения (healthtech, biotech, medtech) и учрежден Амстердамским институтом здравоохранения и технологий (Amsterdam health & technology institute) совместно с основателями Startupbootcamp — сетью акселераторов в 16 городах мира.