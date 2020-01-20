По цене минской «двушки» - 10 квартир в Любче. Даем полную раскладку по стоимости жилья в стране

Источник материала: Tut.by

Национальное кадастровое агентство Госкомитета по имуществу Беларуси проанализировало стоимость типовой квартиры по всем городам и городским поселкам страны. В списке их 200! В качестве типового жилья специалисты НКА рассматривали двухкомнатную квартиру в панельном доме 1971−1980 годов не на крайнем этаже, и все совершенные сделки купли-продажи с помощью корректировок приводились к этим параметрам. Анализ фактических цен сделок по состоянию на 1 июля 2019 года показал, что, например, за цену минской «двушки» можно купить две квартиры в Бресте или целый подъезд в городском поселке Любча или Оболь. Наглядно демонстрирует срез и то, насколько востребовано жилье в стране в зависимости от наличия эффективно работающих предприятий. Так, жилье в Солигорске обгоняет по цене даже Брест, а Новополоцк, при численности населения в два раза меньше, — Бобруйск и Барановичи. Подробнее об этом — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В лидерах — Минск, его пригород и Солигорск

Национальное кадастровое агентство проанализировало стоимость типовой квартиры, использовав данные более чем 140 тысяч сделок (с 1.01.2015 по 01.07.2019) купли-продажи по всем городам и городским поселкам страны. Вот как это дело выглядит на карте:

Треть этих сделок приходится на Минск — в среднем 13 тысяч в год. На втором месте, правда, со значительным отрывом, — все областные центры с ежегодным количеством сделок в 1,5−2,1 тысячи.





Специалисты НКА отмечают, что существенным фактором, определяющим готовность покупателя платить за квартиры, является близость к Минску с его развитой социальной, культурной и транспортной инфраструктурой. Не удивительно, что в топ-20 городов 70% занимают столица и ее пригород (Заславль, Фаниполь, Мачулищи, Дзержинск, Жодино, Смолевичи и Логойск), а также Солигорск и Брест. То есть выгоды от проживания в минской агломерации превышают выгоды проживания практически во всех областных центрах, за исключением Бреста.

Однако, заметьте, Солигорск по стоимости типовой квартиры занимает пятое место. Этот феномен объясняется просто: там есть «Беларуськалий», обеспечивающий рабочие места и хороший заработок, а значит, у людей нет надобности куда-то уезжать в поисках лучшей жизни.

Близки по ценам к Бресту и Солигорску все областные центры — Гродно, Витебск, Могилев и Гомель. В топ-20 попали Молодечно и Борисов — на рыночные цены квартир в этих городах повлияли как размер самого города, так и близость Минска.

Где еще квартиры в цене?

Предсказуемо хорошо котируется жилье в курортных зонах Нарочи, Лепеля и Браслава. По стоимости типовой квартиры курортный поселок Нарочь с численностью населения всего 3,6 тысячи человек занимает 26-е место в стране (26,9 тысячи долларов за типовую «двушку»). В Лепеле, где народа проживает в пять раз больше, чем в Нарочи, квартира обойдется в 21,2 тысячи долларов. Почти столько же стоит типовая квартира и в Браславе — 21,1 тысячи долларов при почти 10 тысячах населения. Кстати, по стоимости типовой квартиры Лепель и Браслав занимают 6-е и 7-е места в Витебской области.

На приличном уровне и цены в районе строительства Белорусской АЭС. За годы стройки население Островца выросло с 8,3 тысячи человек в 2012 году до 11,6 тысячи в нынешнем. Кроме АЭС тут стремительно возводятся новые жилые микрорайоны и, соответственно, инфраструктура к ним. Средняя цена типовой квартиры в Островце — 25,6 тысячи долларов в эквиваленте, в Сморгони — 27,3 тысячи долларов, а в Ошмянах — 22,9 тысячи.

Совсем обратная ситуация сложилась в Светлогорске. В конце 50-х этот город создавался на Полесье с нуля и за короткий промежуток времени стал промышленным гигантом, где почти все были обеспечены жильем. К 90-м годам его население составляло почти сто тысяч человек, но сейчас там живут всего 67 тысяч. Предложение квартир значительно превысило спрос, поэтому типовая «двушка» стоит там всего 13,5 тысячи долларов. Это в два раза дешевле, чем в уже упоминавшемся курортном поселке Нарочь с населением в 19 раз меньше, чем в Светлогорске.

Соседи Светлогорска в рейтинге — город Белоозерск, городской поселок Красносельский, город Свислочь, городской поселок Дрибин с численностью населения от 3 до 12 тысяч человек. Так, например, в Дрибине с численностью населения в 2,9 тысячи человек средняя цена типичной квартиры — 13,6 тысячи долларов. Еще один не совсем маленький город с дешевым жильем — Кричев, там такая квартира стоит 12,7 тысячи при населении в 25,7 тысячи человек.

Ценовое дно

В десятку с самой низкой ценой типовой квартиры попали города и поселки, расположенные в основном в Гомельской области. Но самую дешевую типовую квартиру стоит искать в городском поселке Любча под Новогрудком — там она стоит 7 тысяч долларов. И это несмотря на то, что это место примечательно с точки зрения истории — тут расположен Любчанский замок (XVI век).

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Срез, проведенный НКА, показал, в каких городах нашей страны кипит жизнь, а какие конкретно отстают. И если с популярностью минской агломерации все и так понятно, то цифры некоторых населенных пунктов удивляют. Особенно это касается соотношения количества населения и стоимости жилья, как это было в курортной Нарочи или некогда процветающем Светлогорске.

Кроме того, глядя на карту с ценами на жилье по всей стране, можно сделать еще один вывод: пока Беларусь далека от реализации идеи децентрализации и сильных, самодостаточных регионов, если не считать пары исключений.