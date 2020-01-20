ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По цене минской «двушки» - 10 квартир в Любче. Даем полную раскладку по стоимости жилья в стране

20.01.2020 11:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Национальное кадастровое агентство Госкомитета по имуществу Беларуси проанализировало стоимость типовой квартиры по всем городам и городским поселкам страны. В списке их 200! В качестве типового жилья специалисты НКА рассматривали двухкомнатную квартиру в панельном доме 1971−1980 годов не на крайнем этаже, и все совершенные сделки купли-продажи с помощью корректировок приводились к этим параметрам. Анализ фактических цен сделок по состоянию на 1 июля 2019 года показал, что, например, за цену минской «двушки» можно купить две квартиры в Бресте или целый подъезд в городском поселке Любча или Оболь. Наглядно демонстрирует срез и то, насколько востребовано жилье в стране в зависимости от наличия эффективно работающих предприятий. Так, жилье в Солигорске обгоняет по цене даже Брест, а Новополоцк, при численности населения в два раза меньше, — Бобруйск и Барановичи. Подробнее об этом — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В лидерах — Минск, его пригород и Солигорск

Национальное кадастровое агентство проанализировало стоимость типовой квартиры, использовав данные более чем 140 тысяч сделок (с 1.01.2015 по 01.07.2019) купли-продажи по всем городам и городским поселкам страны. Вот как это дело выглядит на карте:

Треть этих сделок приходится на Минск — в среднем 13 тысяч в год. На втором месте, правда, со значительным отрывом, — все областные центры с ежегодным количеством сделок в 1,5−2,1 тысячи.


Специалисты НКА отмечают, что существенным фактором, определяющим готовность покупателя платить за квартиры, является близость к Минску с его развитой социальной, культурной и транспортной инфраструктурой. Не удивительно, что в топ-20 городов 70% занимают столица и ее пригород (Заславль, Фаниполь, Мачулищи, Дзержинск, Жодино, Смолевичи и Логойск), а также Солигорск и Брест. То есть выгоды от проживания в минской агломерации превышают выгоды проживания практически во всех областных центрах, за исключением Бреста.

Однако, заметьте, Солигорск по стоимости типовой квартиры занимает пятое место. Этот феномен объясняется просто: там есть «Беларуськалий», обеспечивающий рабочие места и хороший заработок, а значит, у людей нет надобности куда-то уезжать в поисках лучшей жизни.

Близки по ценам к Бресту и Солигорску все областные центры — Гродно, Витебск, Могилев и Гомель. В топ-20 попали Молодечно и Борисов — на рыночные цены квартир в этих городах повлияли как размер самого города, так и близость Минска.

Где еще квартиры в цене?

Предсказуемо хорошо котируется жилье в курортных зонах Нарочи, Лепеля и Браслава. По стоимости типовой квартиры курортный поселок Нарочь с численностью населения всего 3,6 тысячи человек занимает 26-е место в стране (26,9 тысячи долларов за типовую «двушку»). В Лепеле, где народа проживает в пять раз больше, чем в Нарочи, квартира обойдется в 21,2 тысячи долларов. Почти столько же стоит типовая квартира и в Браславе — 21,1 тысячи долларов при почти 10 тысячах населения. Кстати, по стоимости типовой квартиры Лепель и Браслав занимают 6-е и 7-е места в Витебской области.

На приличном уровне и цены в районе строительства Белорусской АЭС. За годы стройки население Островца выросло с 8,3 тысячи человек в 2012 году до 11,6 тысячи в нынешнем. Кроме АЭС тут стремительно возводятся новые жилые микрорайоны и, соответственно, инфраструктура к ним. Средняя цена типовой квартиры в Островце — 25,6 тысячи долларов в эквиваленте, в Сморгони — 27,3 тысячи долларов, а в Ошмянах — 22,9 тысячи.

Совсем обратная ситуация сложилась в Светлогорске. В конце 50-х этот город создавался на Полесье с нуля и за короткий промежуток времени стал промышленным гигантом, где почти все были обеспечены жильем. К 90-м годам его население составляло почти сто тысяч человек, но сейчас там живут всего 67 тысяч. Предложение квартир значительно превысило спрос, поэтому типовая «двушка» стоит там всего 13,5 тысячи долларов. Это в два раза дешевле, чем в уже упоминавшемся курортном поселке Нарочь с населением в 19 раз меньше, чем в Светлогорске.

Соседи Светлогорска в рейтинге — город Белоозерск, городской поселок Красносельский, город Свислочь, городской поселок Дрибин с численностью населения от 3 до 12 тысяч человек. Так, например, в Дрибине с численностью населения в 2,9 тысячи человек средняя цена типичной квартиры — 13,6 тысячи долларов. Еще один не совсем маленький город с дешевым жильем — Кричев, там такая квартира стоит 12,7 тысячи при населении в 25,7 тысячи человек.

Ценовое дно

В десятку с самой низкой ценой типовой квартиры попали города и поселки, расположенные в основном в Гомельской области. Но самую дешевую типовую квартиру стоит искать в городском поселке Любча под Новогрудком — там она стоит 7 тысяч долларов. И это несмотря на то, что это место примечательно с точки зрения истории — тут расположен Любчанский замок (XVI век).

***
Срез, проведенный НКА, показал, в каких городах нашей страны кипит жизнь, а какие конкретно отстают. И если с популярностью минской агломерации все и так понятно, то цифры некоторых населенных пунктов удивляют. Особенно это касается соотношения количества населения и стоимости жилья, как это было в курортной Нарочи или некогда процветающем Светлогорске.
Кроме того, глядя на карту с ценами на жилье по всей стране, можно сделать еще один вывод: пока Беларусь далека от реализации идеи децентрализации и сильных, самодостаточных регионов, если не считать пары исключений.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальное кадастровое агентство проанализировало стоимость типовой квартиры по всем городам и городским поселкам страны. Рассказываем все подробности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Варивода: Торговля переплатила банкам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика