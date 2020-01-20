В Беларуси скорректированы подходы к начислению пенсии за работу в особых условиях труда

Источник материала: Вороновская газета





Соответствующий Указ подписал глава государства.

Вопрос о досрочных пенсиях обострился в прошлом году, когда отдельные категории работников поняли, что попали в так называемую пенсионную ловушку. По подсчетам профсоюзов, порядка 20 тыс. человек могли получить пенсию за особые условия труда намного меньше, чем рассчитывали изначально. Речь шла о значительных разбежках. Сообщалось, что выплаты могут быть уменьшены в 10 раз. В Федерацию профсоюзов Беларуси стали массово поступать обращения – люди просили разобраться в ситуации.

В национальном профцентре изучили вопрос и объяснили причину такой коллизии. Дело в том, что до 2009 года работники, занятые в особых условиях труда, получали досрочную пенсию (при этом средства выплачивались из общей пенсионной системы страны) и имели право оставаться на своих «особых» местах даже после начисления пенсии. Однако в 2009 году в Беларуси было введено профессиональное пенсионное страхование. Средства для выплаты таких пенсий стали накапливаться на счете каждого работника. Кроме того, при начислении пенсии человек должен был покинуть свое прежнее рабочее место «с особыми условиями». Но самое главное, при переходе на новые правила для указанной категории работников был установлен 10-летний период. То есть те, кто отработал после 1 января 2009 года менее 10 лет и при этом получил необходимый стаж, сохранили право на досрочную пенсию по старым основаниям. А те, кто после 2009 года трудился на особых условиях свыше 10 лет, получат пенсию, рассчитанную по новым правилам (при наличии необходимого стажа).





Заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич

Как пояснила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич, с момента нововведения прошло слишком мало времени, отчисления нанимателями, а, следовательно, и размеры пенсионных накоплений получились небольшими. Поэтому «накопительная» досрочная пенсия оказалась в 10 раз меньше.

Эксперт привела говорящий пример. Допустим, тракторист-машинист в возрасте 48 лет работает на сельскохозяйственном предприятии. На 1 января 2009 года его стаж составляет 13 лет, а после 1 января – 9 лет и 7 месяцев. Получается, что, если мужчина хотел получать досрочную пенсию по старым правилам, он уже в 2019 году должен был отказаться от своей работы (чтобы не превысить планку в 10 лет стажа). Если он все же решил остаться, а на пенсию выйти в 58 лет, то выплаты ему рассчитают лишь по новым правилам (стаж после 1 января 2009 года окажется выше 10 лет). При этом мужчина не сможет трудиться на прежней позиции, а размер выплат, то есть досрочная пенсия за особые условия труда, составит 40-60 рублей в месяц. Скорее всего, оформлять досрочную пенсию ради таких денег тракторист не будет и ему ничего не останется, как ожидать достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Также эксперт отметила, что по приблизительным подсчетам, в такую пенсионную ловушку попали около 20 тыс. человек, половина из них заняты в сельском хозяйстве. Проблема также затрагивает работников легкой промышленности, городского транспорта, авиации и других отраслей народного хозяйства.

«Федерация профсоюзов Беларуси неоднократно выступала за то, чтобы подходы к начислению досрочной пенсии были пересмотрены. Люди обращались к нам и просили об этом, – сказала Елена Манкевич. – Работники, которые отработали много лет, хотели сохранить возможность на получение пенсии по старым правилам и, кроме того, оставить за собой право трудиться на прежнем месте. Наниматели также были заинтересованы в том, чтобы сохранить кадры, квалифицированных работников. Мы очень рады, что наш голос был услышан и глава государства поддержал позицию профсоюзов».

Подписанный главной государства указ вносит следующие изменения: для тех работников, которые до 1 января 2009 года выработали не менее половины необходимого льготного стажа в особых условиях труда, сохраняются прежние подходы к начислению выплат.

Елена ОРЛОВА.

Фото Александра ПОБАТА.

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