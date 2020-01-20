От мутантов до Стрельцова. Что смотреть в кино в первой половине 2020 года

Источник материала: Аргументы и факты

Военная драма Сэма Мендеса, множество кинокомиксов о женщинах, биография футболиста Эдуарда Стрельцова и история верной собаки Пальмы — "АиФ" рассказывает о самых громких кинопремьерах первого полугодия 2020 года.

«1917»

Когда: с 30 января

Фильм Сэма Мендеса вдруг стал одним из главных фаворитов оскаровской гонки 2020 года. Это история времен Первой мировой войны: двум солдатам дают задание добраться до расположенного отдельно батальона и предупредить его командира о засаде. Задание смертельно опасное — идут позиционные бои, вокруг взрываются тысячи снарядов, — но от этого не менее важное. Фильм уже попал в десятку лучших по версии Американского киноинститута, выиграл «Золотой глобус» как лучшая драма (Мендес получил режиссерскую награду) и, видимо, в финале будет соревноваться с «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино в борьбе за главный приз.

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Когда: с 6 февраля

Харли Квинн — суперзлодейка, антигерой комиксов студии DC и одна из главных героинь вышедшего в 2016 году кинокомикса «Отряд самоубийц». «Отряд» стал одним из самых прибыльных фильмов расширенной киновселенной, а Харли в исполнении Марго Робби — самым, пожалуй, заметным персонажем. И нет ничего удивительного, что именно она получила сольный фильм — тем более что в комиксах она была подругой Джокера, а после недавней картины Тодда Филлипса (с Хоакином Фениксом) это почти гарантия хорошего развлечения.



Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн. Фото: Кадр из фильма

«Лед 2»

Когда: с 14 февраля

Музыкальная мелодрама Олега Трофима в 2018 году была одним из хитов отечественного кинопроката: история получившей травму фигуристки и хоккеиста, который помог ей вернуться в спорт, заработала тогда 1,5 млрд рублей. «Лед 2» — это продолжение той истории: Надежда и Александр (их снова играют Аглая Тарасова и Александр Петров) поженились и заводят ребенка, но последствия этого оказываются очень неожиданными.

«Мулан»

Когда: с 26 марта

В 2019-м компания Disney представила сразу несколько игровых ремейков своих классических мультфильмов — «Дамбо», «Аладдин», «Король Лев». Не все из них были благосклонно приняты зрителями и критиками, но заработали они неплохо. Впрочем, план по переделке мультфильмов в игровые картины у «Диснея» расписан на годы вперед. В рамках этого плана и выходит «Мулан» — игровая версия мультфильма 1998 года, сюжет которого основан на китайских легендах. Поставила фильма режиссер Ники Каро, а главную роль доверили китайской актрисе Лю Ифэй.

«Новые мутанты»

Когда: с 2 апреля

У киностудии 20th Century Fox имелась собственная супергеройская вселенная, основанная на марвеловских комиксах о Людях Икс — мутантах с особыми способностями. Создал эту вселенную в 2000-м режиссер и продюсер Брайан Сингер (фильмом «Люди Икс»). С тех пор вышло 12 частей, которые рассказывали, чем занимались мутанты с 1960-х годов и чем они будут заниматься в будущем (а также в двух параллельных временных линиях). В этой серии Хью Джекман играл Логана, а Райан Рейнольдс — Дэдпула. «Новые мутанты» — 13-й фильм саги о Людях Икс и, пожалуй, самый многострадальный, прошедший через долгий «производственный ад», связанный с покупкой 20th Century Fox компанией Disney. Премьера картины постоянно откладывалась (первоначально она должна была выйти в начале 2018 года), но в итоге всё вроде успокоилось. Правда, эффект от появления в качестве одного из «новых мутантов» Мэйси Уильямс (Арья Старк в «Игре престолов») будет несколько смазан — сериал всё же завершился год назад.

«Не время умирать»

Когда: с 9 апреля

Юбилейный 25-й фильм о супершпионе на службе Её Величества и, видимо, последний выпуск истории о Бонде с Дэниелом Крэйгом в главной роли. Режиссером стал американец Кэри Фукунага («Джейн Эйр», «Настоящий детектив»), а одной из главных интриг картины будет наличие двух агентов с номером 007 (второго сыграет чернокожая актриса Лашана Линч) и взаимоотношения между ними. По сюжету фильма, Джеймс Бонд (Крейг) ушел на покой, его номер передали другому агенту (Линч), но зло не дремлет, и главному борцу с преступниками всех мастей приходится возвращаться в строй. Злодея в картине сыграет Рами Малек (лауреат «Оскара» за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии»).

«Стрельцов»

Когда: с 16 апреля

Фильмы о советском спорте и советских спортсменах оказались очень востребованными у зрителей. «Легенда № 17» заработала в прокате почти миллиард рублей, а «Движение вверх» вообще стало абсолютным рекордсменом, собрав 3 млрд рублей. Правда, бывают и осечки — многолетний долгострой байопика про Льва Яшина не был принят зрителями. «Стрельцов» — еще одна попытка рассказать о ещё одном легендарном футболисте 50-60-х годов прошлого века. Эдуард Стрельцов играл в московском «Торпедо» и сборной СССР, становился олимпийским чемпионом, но его карьера прервалась на самом взлете — в 1958 году он был обвинен в изнасиловании (многие считают, что обвинен ложно), отсидел пять лет, но сумел вернуться в большой спорт. Поставил фильм Илья Учитель (сын Алексея Учителя), а главную роль исполнил Александр Петров.

«Есть две звезды — Пеле и Эдик». →

«Спутник»

Когда: с 16 апреля

Фантастический фильм Егора Абраменко о советской космонавтике. После завершения миссии один из космонавтов (его играет Петр Федоров) привозит на Землю внутри себя инопланетную форму жизни, которая может быть опасна для всего человечества. В других ролях в картине заняты Оксана Акиньшина и Фёдор Бондарчук.

«Черная Вдова»

Когда: с 30 апреля

Скарлетт Йоханссон — ветеран, можно сказать, марвеловской киновселенной: она играет Наташу Романофф по прозвищу «Черная вдова» с 2010 года («Железный человек 2»). И, пожалуй, сольный фильм об этой супергероине должен был выйти раньше, но Marvel, видимо, не торопился. В «Черной вдове» будет рассказано о прошлом Наташи, о том, как она росла и училась в Советском Союзе, как получила свои способности и как воспользовалась полученным даром. Этот фильм откроет новую, четвертую фазу кинематографической вселенной Marvel.

«Чудо-женщина: 1984»

Когда: с 4 июня

У расширенной киновселенной DC тоже есть своя супергероиня. В 2017-м фильм «Чудо-женщина» оказался самым доходным по соотношению сборы/бюджет ($821 млн/ $149 млн) среди всех четырех фильмов серии. Кроме того, фильм про эту героиню скрасил DC горечь разочарования от не слишком внятной «Лиги справедливости», так что вселенная будет расширяться — за счет Харли Квинн, Чудо-женщины, Аквамена, непотопляемого Бэтмена и даже Шазама. А вот второй «Лиги справедливости» в планах студии нет — и это, наверное, справедливо.

«Пальма»

Когда: с 4 июня

В 1970-х в аэропорту Внуково жила одинокая овчарка по кличке Пальма: ее хозяин улетал за границу и не смог взять своего питомца с собой из-за отсутствия необходимых справок. Пальму подкармливали сотрудники аэропорта, а сама она преданно встречала каждый самолет — в надежде на то, что хозяин вернется. Но вместо этого она встретила 9-летнего мальчика Колю, который тоже оказался в сложной жизненной ситуации — отцу Коли, летчику, приходится делать выбор между семьей и карьерой. Фильм поставил Александр Домогаров-младший, а идея и сценарий «Пальмы» основаны на реальных событиях.