Здание Брестского Технопарка на ул. Пионерской предлагают реконструировать. Можно обсудить

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский горисполком приглашает принять участие в общественных обсуждениях архитектурно-планировочной концепции объекта: «Реконструкция производственных изолированных помещений и части АБК ЗАО «Брестский научно-технологический парк» по ул. Пионерской, 52 в г. Бресте под многофункциональное здание».





Данная процедура проводится на основании Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.04.2019 № 256) (далее Положение).

Общественное обсуждение проводится в форме информирования и анализа общественного мнения. Срок проведения общественного обсуждения с 3 февраля 2020 года по 27 февраля 2020 года.





Ознакомиться с экспозиционными материалами архитектурно-планировочной концепции объекта «Реконструкция производственных изолированных помещений и части АБК ЗАО «Брестский научно-технологический парк» по ул. Пионерской, 52 в г. Бресте под многофункциональное здание» можно с 3 по 17 февраля 2020 года в инфоцентре по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3 в здании Брестского горисполкома в рабочие дни, в часы: с 8.30 до 17.30, а так же на официальном сайте Брестского городского исполнительного комитета.

Презентация архитектурно-планировочной концепции объекта «Реконструкция производственных изолированных помещений и части АБК ЗАО «Брестский научно-технологический парк» по ул. Пионерской, 52 в г. Бресте под многофункциональное здание» состоится 6 февраля 2020 года по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, в 17.30 с участием разработчиков проекта, заказчика, а так же представителей заинтересованных республиканских органов государственного управления.





Организатором общественного обсуждения выступает Брестский городской исполнительный комитет (224000 г. Брест, ул. Энгельса, 3, контактный тел. 21-03-65, 21-03-12).

Разработчик архитектурно-планировочной концепции – ОАО «Ордена трудового красного знамени институт БелгосПроект» (220004, г. Минск, пр-т. Победителей, 23/1, +375 17 203 85 60, +375 17 203 89 82, belgos@belgos.by

Свои замечания и (или) предложения просим высылать в письменном или электронном виде, с 3 февраля по 27 февраля 2020 года, с пометкой «Реконструкция производственных изолированных помещений и части АБК ЗАО «Брестский научно-технологический парк» по ул. Пионерской, 52 в г. Бресте под многофункциональное здание» на почтовый адрес: ГУ «Редакция газеты «Брестский вестник», ул. Мицкевича, 25, г. Брест, 224005 или на адрес электронной почты: brestvestnik@bvn.by .

Замечания и предложения участников общественного обсуждения в соответствии с п. 19 Положения будут рассмотрены на городском архитектурно-градостроительном Совете, утвержденном решением Брестского горисполкома от 02.04.2019 № 444.

Дата опубликования извещения 23 января 2020 г.

Архитектурно-планировочная концепция разработана для объекта находящегося в промышленно-складской зоне города Бреста, в районе улиц Московской, Пионерской, Янки Купалы. Территория, на которой размещается здание АБК ЗАО «Брестский научно-технологический парк» примыкает к земельному участку ОАО «БЭМЗ».

Целью архитектурно-планировочной концепции является определение возможности оптимального использования существующего объема четырехэтажного производственного здания, за счет устройства дополнительных перекрытий и выделения из помещений высотой 7,2 м дополнительных этажей, с высотой 3,6 м, для размещения сотрудников научно-технического парка с созданием благоприятных условий для работы и творчества.

Полученные в процессе реконструкции новые площади планируется использовать для размещения помещений различного функционального назначения: административные, конференц-зоны, физкультурно-оздоровительные, выставочные, а так же производственные, предназначенные для выпуска опытных изделий единичного модельного производства и образцов оборудования с целью последующего их внедрения в различные сферы народного хозяйства.

Проектными решениями так же предусматривается замена пассажирских лифтов, выполнение работ по прокладке инженерных сетей, благоустройство прилегающей к зданию территории.

Архитектурно-планировочной концепцией прорабатываются варианты по размещению дополнительных парковочных мест для работников и посетителей научно-технологического парка.

Размещение объекта не противоречит Генеральному плану г. Бреста, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. №332 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 12.02.2019 г. № 46 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь).

Характеристика участка:

— площадь земельного участка 5298 м²;

— коэффициент интенсивности застройки земельного участка (КИН) (отношение суммарной площади пола всех этажей здания во внешних габаритах к площади земельного участка) составляет 5,9;

— коэффициент застройки земельного участка (КЗ) (отношение площади застроенной части земельного участка к площади участка) составляет 0,63;

— площадь озеленения земельного участка до 9%.

Ориентировочная общая площадь здания: 20 282 м², общая площадь офисных помещений около 10 000 м², около 1000 м² площадей, предназначенных для презентационной и культурно-просветительской деятельности, около 7000 м² для конструкторско-испытательной деятельности в близко к лабораторным условиям, выпуска прототипов и моделей инновационной продукции (центр коллективного пользования).

Планируемые сроки строительства: с июля 2020 года по декабрь 2021 года.