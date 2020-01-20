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Здание Брестского Технопарка на ул. Пионерской предлагают реконструировать. Можно обсудить

20.01.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский горисполком приглашает принять участие в общественных обсуждениях архитектурно-планировочной концепции объекта: «Реконструкция производственных изолированных помещений и части АБК ЗАО «Брестский научно-технологический парк» по ул. Пионерской, 52 в г. Бресте под многофункциональное здание».

Здание Брестского Технопарка на ул. Пионерской предлагают реконструировать. Можно обсудить

Данная процедура проводится на основании Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.04.2019 № 256) (далее Положение).

Общественное обсуждение проводится в форме информирования и анализа общественного мнения. Срок проведения общественного обсуждения с 3 февраля 2020 года по 27 февраля 2020 года.

Здание Брестского Технопарка на ул. Пионерской предлагают реконструировать. Можно обсудить

Ознакомиться с экспозиционными материалами архитектурно-планировочной концепции объекта «Реконструкция производственных изолированных помещений и части АБК ЗАО «Брестский научно-технологический парк» по ул. Пионерской, 52 в г. Бресте под многофункциональное здание» можно с 3 по 17 февраля 2020 года в инфоцентре по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3 в здании Брестского горисполкома в рабочие дни, в часы: с 8.30 до 17.30, а так же на официальном сайте Брестского городского исполнительного комитета.

Презентация архитектурно-планировочной концепции объекта «Реконструкция производственных изолированных помещений и части АБК ЗАО «Брестский научно-технологический парк» по ул. Пионерской, 52 в г. Бресте под многофункциональное здание» состоится 6 февраля 2020 года по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, в 17.30 с участием разработчиков проекта, заказчика, а так же представителей заинтересованных республиканских органов государственного управления.

Здание Брестского Технопарка на ул. Пионерской предлагают реконструировать. Можно обсудить

Организатором общественного обсуждения выступает Брестский городской исполнительный комитет (224000 г. Брест, ул. Энгельса, 3, контактный тел. 21-03-65, 21-03-12).

Разработчик архитектурно-планировочной концепции – ОАО «Ордена трудового красного знамени институт БелгосПроект» (220004, г. Минск, пр-т. Победителей, 23/1, +375 17 203 85 60, +375 17 203 89 82, belgos@belgos.by

Свои замечания и (или) предложения просим высылать в письменном или электронном виде, с 3 февраля по 27 февраля 2020 года, с пометкой «Реконструкция производственных изолированных помещений и части АБК ЗАО «Брестский научно-технологический парк» по ул. Пионерской, 52 в г. Бресте под многофункциональное здание» на почтовый адрес: ГУ «Редакция газеты «Брестский вестник», ул. Мицкевича, 25, г. Брест, 224005 или на адрес электронной почты: brestvestnik@bvn.by.

Замечания и предложения участников общественного обсуждения в соответствии с п. 19 Положения будут рассмотрены на городском архитектурно-градостроительном Совете, утвержденном решением Брестского горисполкома от 02.04.2019 № 444.

Дата опубликования извещения 23 января 2020 г.

Архитектурно-планировочная концепция разработана для объекта находящегося в промышленно-складской зоне города Бреста, в районе улиц Московской, Пионерской, Янки Купалы. Территория, на которой размещается здание АБК ЗАО «Брестский научно-технологический парк» примыкает к земельному участку ОАО «БЭМЗ».

Целью архитектурно-планировочной концепции является определение возможности оптимального использования существующего объема четырехэтажного производственного здания, за счет устройства дополнительных перекрытий и выделения из помещений высотой 7,2 м дополнительных этажей, с высотой 3,6 м, для размещения сотрудников научно-технического парка с созданием благоприятных условий для работы и творчества.

Полученные в процессе реконструкции новые площади планируется использовать для размещения помещений различного функционального назначения: административные, конференц-зоны, физкультурно-оздоровительные, выставочные, а так же производственные, предназначенные для выпуска опытных изделий единичного модельного производства и образцов оборудования с целью последующего их внедрения в различные сферы народного хозяйства.

Проектными решениями так же предусматривается замена пассажирских лифтов, выполнение работ по прокладке инженерных сетей, благоустройство прилегающей к зданию территории.

Архитектурно-планировочной концепцией прорабатываются варианты по размещению дополнительных парковочных мест для работников и посетителей научно-технологического парка.

Размещение объекта не противоречит Генеральному плану г. Бреста, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. №332 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 12.02.2019 г. № 46 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь).

Характеристика участка:

— площадь земельного участка 5298 м²;

— коэффициент интенсивности застройки земельного участка (КИН) (отношение суммарной площади пола всех этажей здания во внешних габаритах к площади земельного участка) составляет 5,9;

— коэффициент застройки земельного участка (КЗ) (отношение площади застроенной части земельного участка к площади участка) составляет 0,63;

— площадь озеленения земельного участка до 9%.

Ориентировочная общая площадь здания: 20 282 м², общая площадь офисных помещений около 10 000 м², около 1000 м² площадей, предназначенных для презентационной и культурно-просветительской деятельности, около 7000 м² для конструкторско-испытательной деятельности в близко к лабораторным условиям, выпуска прототипов и моделей инновационной продукции (центр коллективного пользования).

Планируемые сроки строительства: с июля 2020 года по декабрь 2021 года.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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