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Саснович не смогла стартовать на Australian Open из-за проливного дождя

20.01.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александра Саснович в понедельник не смогла стартовать на Australian Open из-за проливного дождя.



Поединок белорусской теннисистки с бельгийкой Грит Миннен в Мельбурне должен был начаться в 9 часов утра по белорусскому времени, но был перенесен на вторник.

Саснович — 94-я ракетка мира, ее соперница — 119-я в мировом рейтинге.

На открытом чемпионате Австралии Беларусь представляют также Арина Соболенко, Илья Ивашко и Егор Герасимов.
 
 
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Александра Саснович в понедельник не смогла стартовать на Australian Open из-за проливного дождя.
 
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