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В США ужесточат правила выдачи туристических и деловых виз для беременных

20.01.2020 12:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В США ужесточат правила выдачи туристических и деловых виз для беременных
shutterstock.com

Администрация Дональда Трампа планирует ужесточить правила выдачи виз беременным женщинам. Такие меры предприняты для того, чтобы бороться с «родильным туризмом», когда иностранцы специально приезжают рожать в США для получения ребенком американского гражданства, пишет TUT.by.

В США ужесточат правила выдачи туристических и деловых виз для беременных Как часто белорусам отказывают в американской туристической визе?

Речь идет об ужесточении требований к получению визы категории «В», которую выдают для краткосрочных поездок в США с туристическими или деловыми целями. Сотрудники Госдепа смогут отказать в выдаче документа, если заподозрят, что истинная причина поездки в страну – желание заявителя стать матерью ребенка с американским гражданством.

Нововведение объясняют интересами национальной безопасности и борьбой с нелегальными услугами по «родильному туризму». Какими будут критерии у сотрудников консульств для отказа в визе, пока неизвестно.

Отметим, что гражданство по праву рождения гарантирует 14-я поправка к американской Конституции. Дональд Трамп, который известен своей жесткой антиимиграционной политикой, называл подобную практику «откровенно смешной». В октябре 2018 года президент США говорил о планах отменить право на гражданство по рождению.

 
 
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