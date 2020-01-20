В Гродненской области в 2019 году число агроусадеб выросло на 11%

Источник материала: Вороновская газета





В Гродненской области в 2019 году количество агроусадеб увеличилось на 11% до 394, возросло и количество отдохнувших в таких объектах туристов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Количество субъектов агроэкотуризма, зарегистрированных на территории Гродненской области, увеличивается ежегодно. В 2016 году в регионе работали 324 агроусадьбы, в 2018 году их количество возросло до 356. Больше всего их в Гродненском и Лидском районах.

«Отмечаем и рост принятых туристов. В прошлом году усадьбы посетили около 85 тыс. гостей. В 2018 году усадьбы приняли около 70 тыс. человек», — рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. Чаще всего отдыхали в агроусадьбах белорусские туристы: их доля составила около 91%. Среди иностранцев наибольшее количество гостей прибыло из Польши, Литвы и Узбекистана.

В прошлом году выручка от услуг агроэкотуризма составила около Br3,2 млн.

Для продвижения туристического продукта информация об агроэкоусадьбах региона размещена на порталах управления спорта и туризма Гродненского облисполкома, райисполкомов, а также сайтах, посвященных туризму в регионе, в том числе безвизовому. Информация о таких объектах доступна и для пользователей мобильного приложения «Автомобильный гид по дорогам Гродненской области».

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