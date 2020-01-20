«По политическим мотивам». В Польше раскрыли, почему у Европы нет самолета шестого поколения

Источник материала: Tut.by

Польское военно-аналитическое издание defense24.pl оценило перспективы создания в Европе истребителей шестого поколения. Несмотря на то, что экономическая мощь Евросоюза велика, европейским самолетам будет непросто конкурировать с американскими авиационными технологиями. Причем не из-за технологического отставания, а по чисто политическим мотивам.



На сегодняшний день самые современные самолеты европейского производства принадлежат к поколению «4+». Фото: wikipedia.org

Сегодня в нескольких странах Европы есть собственные самолеты четвертого поколения (и поколения 4+) — это французские Mirage 2000 и Rafale, шведский Gripen и созданный несколькими странами в содружестве Eurofighter Typhoon.

Несмотря на техническое совершенство этих самолетов, ни одна из моделей не имела столь обширного рынка сбыта, чтобы значительно снизить цену и суметь конкурировать с американскими авиапроизводителями, поставляющими истребители сотнями и тысячами только в ВВС США, не считаю экспорта.

Поэтому еще 10 лет назад не было сомнений, что истребитель следующего поколения в Европе будет один для всех стран-эксплуатантов, чтобы имелась возможность производства его тысячными тиражами. Исключение составляла Швеция, которая долго пыталась создать преемник Gripen, который разрабатывался в рамках программы Flygsystem 2020, а затем Flygsystem 2025.

Однако в последние годы вероятность создания общего «европейского» самолета существенно снизилась по политическим причинам. Еще в начале прошлого десятилетия Франция и Великобритания договорились о совместной разработке самолета будущего — Future Combat Air System (FCAS). Он должен был стать самолетом не пятого, как можно было бы ожидать, а шестого поколения — европейские страны решили сразу выйти в лидеры.

В проект были вовлечены Rolls-Royce, BAE Systems, Dassault Aviation и Safran, затем к ним присоединились крупные компании Thales и Selex ES. В 2014 году были подписаны контракты на сумму 120 миллионов фунтов стерлингов для разработки технико-экономического обоснования, а в марте 2016 года было объявлено о создании демонстрационной машины — на это планировалось выделить 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. В то же время Париж и Лондон разрабатывали свои собственные программы боевых беспилотников BSP Taranis и nEUROn.

Однако, в отличие от таких программ, как «Конкорд», проект FCAS не нашел должной политической поддержки. В 2016 году британцы запустили процедуру Brexit, в ответ на что Франция начала разрабатывать истребитель шестого поколения уже совместно с Германией. Лондону начали банально угрожать, что при выходе из ЕС британская авиапромышленность будет также выдавлена из Европы.

Уже в июле 2017 года Париж и Берлин подписали соглашение о создании европейского истребителя нового поколения, который заменит сразу самолеты Tornado, Eurofighter и Rafale и пойдет в войска примерно в 2035−40 годах. Во Франции новый проект назвали SCAF (по сути, тот же FCAS, но на французском — Le système de battle aérien du futur).

В перспективе у двух стран должен получиться двухмоторный самолет с широким использованием высокоточного оружия и возможностью координации с беспилотниками (при этом истребитель выступает как «вожак роя» БПЛА). Первый макет нового самолета был представлен на авиасалоне Ле-Бурже в июне 2019 года.

Британия в ответ объявила о запуске проекта Tempest, причем проект изначально был заявлен как международный с возможностью участия иностранных партнеров. Над новым истребителем уже начали работать представители Королевских ВВС, BAE Systems, Rolls Royce, MBDA и Leonardo. Самолет также заявлен как двухмоторный и вооруженный «энергетическим оружием» и ракетами последнего поколения, такими, как MBDA Meteor и SPEAR. Как и положено истребителю шестого поколения, Tempest в теории сможет взаимодействовать с группами беспилотников. Если над самолетом все-таки примутся работать всерьез, он должен быть закончен к 2035 году.

После окончательного разлада Франции и Великобритании интерес к обоим проектам начали проявлять разные страны. Так, в программу FCAS (SCAF) вошла Испания, а за ней Швеция. А к Tempest может присоединиться американский гигант Lockheed Martin.

Предстоящие годы, пишет defense24.pl, могут показать, сумеет ли Европа объединить силы для создания массового современного истребителя. Однако сегодняшняя политическая ситуация показывает, что это маловероятно. Соответственно, и создание самолета, который может стать конкурентоспособным по отношению к моделям, разрабатываемым в Штатах, под большим вопросом.