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Бармен спас человека приемом из телевизора: видео из США

20.01.2020 16:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бармен из Бостона (США) заметил, что один из его посетителей подавился, и сразу же бросился ему на помощь. Мужчине удалось применить специальный прием (который он ранее видел по телевизору), и если бы не это, все могло бы закончиться трагически. Произошедшее было снято камерой видеонаблюдения, и теперь бармен — местный герой. Посмотрите, что он сделал.

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Если бы не он, все могло бы закончиться трагически.
 
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