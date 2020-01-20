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Возможно, именно так будет выглядеть PlayStation 5

20.01.2020 15:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Осенью этого года компания Sony выпустит следующую игровую консоль — PlayStation 5. Кое-что о приставке уже известно, но большинство деталей, включая дизайн, пока остаются скрытыми. Впрочем, недавно в Сети появились схемы и фото с, возможно, финальной версией консоли. На основе этой информации энтузиасты выпустили ряд качественных рендеров. Судя по ним можно предположить, что PlayStation 5 будет немного напоминать старую игровую консоль от Microsoft. Об этом пишет mobiletelefon.ru.


В отличие от главного конкурента в лице Xbox Series X, новая PlayStation 5 может унаследовать некоторые ключевые дизайнерские элементы от своей предшественницы — PS4. Новинка все также будет выполнена в форме сэндвича, между двумя половинками которой разместится оптический привод для дисков Blu-ray. На фронтальной стороне консоли также окажутся USB-порты.

Из особенностей дизайна — клавиша включения, выведенная из корпуса на отдельное плато. Благодаря этому приставка внешне начинает напоминать латинскую букву «X». В свое время нечто похожее использовала Microsoft в своей Xbox 360.






Ресурс iXBT пишет, что контроллер DualSchock 5 за счет встроенных микрофонов также будет поддерживать голосовые команды.

Напомним: на выставке CES 2020 в Sony также подтвердили, что PlayStation 5 обзаведется аппаратной поддержкой трассировки лучей, быстрым SSD-накопителем, а также улучшенным геймпадом с новой системой обратной тактильной связи. Последняя, по словам Джима, даст игрокам «абсолютно другой опыт», не сравнимый с тем, что есть сегодня на геймпаде от PlayStation 4.

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В отличие от главного конкурента в лице Xbox Series X, новая PlayStation 5 может унаследовать некоторые ключевые дизайнерские элементы от своей предшественницы - PS4.
 
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