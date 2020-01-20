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Бесправник на фуре сбил в Шкловском районе пешехода - тот шел по центру проезжей части

20.01.2020 18:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 17 января в Шкловском районе грузовик насмерть сбил 61-летнего мужчину, сообщили в УВД Могоблисполкома. Пешеход шел по центру проезжей части, а за рулем машины был водитель-бесправник.


ДТП произошло около деревни Плещицы, в 20.10. За рулем MAN с полуприцепом был 48-летний гражданин Молдовы. Причем на территории Беларуси его ранее лишили права управления транспортными средствами — он ехал за рулем пьяным.

Житель деревни Заходы шел попутно по центру проезжей части дороги, когда его сбила фура. Светоотражающими элементами пешеход обозначен не был. От полученных травм он скончался на месте.

 
 
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Водителя, гражданина Молдовы, ранее лишили права управления авто на территории Беларуси за пьяную езду.
 
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