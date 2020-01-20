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8-летюю девочку сбили на пешеходном переходе в Минске

20.01.2020 18:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 20 января на улице Восточной автомобиль сбил 8-летнюю девочку прямо на переходе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

8-летюю девочку сбили на пешеходном переходе в Минске

Она переходила дорогу на зеленый свет. Водитель Ford поворачивал налево со стороны Широкой и, вероятно, не заметил девочку. Пострадавшая в больнице.

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Новости Беларуси. Утром 20 января на улице Восточной автомобиль сбил 8-летнюю девочку прямо на переходе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она...
 
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