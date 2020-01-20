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8-летюю девочку сбили на пешеходном переходе в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 20 января на улице Восточной автомобиль сбил 8-летнюю девочку прямо на переходе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Она переходила дорогу на зеленый свет. Водитель Ford поворачивал налево со стороны Широкой и, вероятно, не заметил девочку. Пострадавшая в больнице.
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Новости Беларуси. Утром 20 января на улице Восточной автомобиль сбил 8-летнюю девочку прямо на переходе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она...
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