ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американскую бомбу времён войны обезвредили в Кёльне

21.01.2020 16:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Германии. Неразорвавшуюся американскую бомбу времен войны обезвредили в Кельне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная спецоперация длилась более 3 часов. Специалисты успешно извлекли детонатор, после чего снаряд был уничтожен.

Американскую бомбу времён войны обезвредили в Кёльне

Американскую бомбу времён войны обезвредили в Кёльне

Чтобы перевезти 500-килограммовую бомбу в безопасное место и провести работы по разминированию, правоохранители оцепили район проведения операции и эвакуировали вокзал, оперный театр, телестанцию, а также жилые и офисные здания. В целях обеспечения безопасности остановили даже судоходство на Рейне.

Бомбу обнаружили в ходе проведения ремонтных работ неподалеку от кельнского собора накануне днем.

Американскую бомбу времён войны обезвредили в Кёльне

Американскую бомбу времён войны обезвредили в Кёльне

Американскую бомбу времён войны обезвредили в Кёльне

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. Неразорвавшуюся американскую бомбу времен войны обезвредили в Кельне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная спецоперация...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выставка Аркадия Стёпина «ГРАНЬ» открывается в Галерее Савицкого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика