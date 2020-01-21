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Почти 3 тысячи человек из 117 стран примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

21.01.2020 15:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Швейцарии. 50-й Всемирный экономический форум открылся в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча в Давосе – самая известная и престижная переговорная площадка не только для бизнесменов и политических лидеров, но и для представителей гражданского общества.

Почти 3 тысячи человек из 117 стран примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Почти 3 тысячи человек из 117 стран примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Ожидается, что в нынешней сессии ВЭФ примут участие почти 3000 человек из 117 стран, в том числе более полусотни государственных деятелей. Главной темой для обсуждения в 2019 году станет развитие природоохранных технологий при ускорении темпов экономического развития.

 

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Новости Швейцарии. 50-й Всемирный экономический форум открылся в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча в Давосе – самая известная и...
 
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