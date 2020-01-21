В Беларуси изменились правила оказания услуг почтовой связи

В Беларуси с 17 января 2020 года вступили в силу изменения в правила оказания услуг почтовой связи общего пользования. Это предусмотрено постановлением Совета министров №16 от 14 января 2020 года, отмечает TUT.by .

В частности, постановление дополнили пунктом, по которому пересылка физлицами иностранной валюты (а также платежных документов и документарных ценных бумаг в иностранной валюте) за пределы Беларуси допускается в письмах с объявленной ценностью, если в стране назначения оказывается эта услуга.

Власти конкретизировали, какие отправления могут приходить на абонентские ящики: речь – об отправлениях вроде простых почтовых карточек, писем, бандеролей, мелких пакетов, прессы, извещений на почтовые отправления, которые с учетом их размеров могут быть помещены в них. Ранее были прописаны только почтовые отправления и пресса.

Пресса, которая придет на такой почтовый ящик уже после отказа от его пользования (при условии, что не оформлена услуга переадресования на новый почтовый адрес), будет храниться до востребования в объекте почтовой связи до 30 календарных дней. Раньше этот момент не был прописан.

Для отправки и получения почтовых отправлений (за исключением специальных отправлений и почтовых денежных переводов) оператор почтовой связи может устанавливать почтоматы. Пользователи услуг почтовой связи имеют право получить во временное пользование за определенную плату (абонирование) ячейку почтомата в порядке, определенном оператором почтовой связи.

Власти прописали новый вид отправления письменной корреспонденции – гибридное отправление. Оно предоставляет возможность пользователям услуг почтовой связи отправлять и получать почтовые отправления, наибольшая часть пересылки которых осуществляется в электронном виде.

Пользователям услуг почтовой связи предоставляется возможность отправлять международные отправления письменной корреспонденции с услугой «Отслеживаемая доставка». Ранее с 1 февраля 2018 года такая возможность была для приоритетных международных отправлений письменной корреспонденции.

Власти подробно прописали, какие посылки считаются хрупкими, громоздкими и тяжеловесными. От вида посылки зависит стоимость ее отправки. Если внутренние отправления ускоренной почты или посылки являются одновременно хрупкими и громоздкими, то дополнительная плата взимается однократно. Хрупкие и громоздкие международные посылки принимаются только в те страны, которые допускают эти отправления к пересылке (ранее говорилось только про громоздкие).

Власти также прописали, что предельный вес отправлений ускоренной почты и посылок составляет 50 кг, как и посылок, которые доставляют курьеры.

Законные представители несовершеннолетнего (к примеру, родители) могут в его отсутствие получить без доверенности за него посылку, если представят один из документов (в том числе паспорт, водительское удостоверение, военный билет) и «документы, подтверждающие родственные отношения или права законных представителей».