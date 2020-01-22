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«Побеждаем вирус гриппа!» В Ивьевской СШ прошел день здоровья

22.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Рост заболеваемости острыми вирусными инфекциями прогнозируют на январь-февраль 2020 года. Учитывая аномально теплую осень и начало зимы,  время массовой заболеваемости гриппом немного сместилось, а нестабильная погода провоцирует большое количество случаев простудных заболеваний.
Чтобы предупредить вирусное заболевание Ивьевской средней школе прошел День здоровья «Побеждаем вирус гриппа!».

К учащимся 7-ого класса приехала в гости фельдшер-валеолог Ивьевского районного центра гигиены и эпидемиологии Марина Августиновна Кевра, и напомнила подросткам о профилактике гриппа и ОРЗ и рассказала об основных принципах ведения здорового образа жизни.

С помощью специалиста семиклассники составили памятки профилактики инфекционного заболевания. В завершение встречи ученики Ивьевской средней школы приняли участие в спортивном мероприятии «Укрепляем иммунитет».

«Побеждаем вирус гриппа!» В Ивьевской СШ прошел день здоровья

«Побеждаем вирус гриппа!» В Ивьевской СШ прошел день здоровья

 
 
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Рост заболеваемости острыми вирусными инфекциями прогнозируют на январь-февраль 2020 года. Учитывая аномально теплую осень и начало зимы,  время...
 
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