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Телеханы благоустроят в 2020-2021 годах

22.01.2020 11:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Комплексное благоустройство городского поселка Телеханы Ивацевичского района планируется провести в 2020-2021 годах, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Телеханского сельисполкома Оксана Мялик.

Телеханы благоустроят в 2020-2021 годах

При составлении плана работ основной акцент сделан на благоустройство дорог, инженерных сетей, обновление социально значимых объектов. Так, в центральной части Телехан - ул. 17-го Сентября, Ленина, Первого мая - намечено проложить ливневую канализацию. На этих улицах (плюс ул.Пушкинская) предусмотрено устройство тротуаров. Также в городском поселке совершенствуют систему уличного освещения, заменяют светильники на светодиодные. Планируется отремонтировать поликлинику, учреждения образования, в том числе реконструировать стадион в средней школе.

Еще один значимый пункт в перечне программы - строительство многоквартирного дома. Сейчас проводится общественное обсуждение проекта. Четырехэтажку начнут возводить в этом году. Ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца года. В новом доме смогут поселиться 24 многодетные семьи. Таких семей на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельсовете 41.

В Телеханах проживают 4,2 тыс. человек, находятся семь предприятий, в том числе известная лыжная фабрика, а также три детских сада, средняя школа. Это один из крупных населенных пунктов в Ивацевичском районе. Местные власти связывают будущее городского поселка с развитием производства.

"Нацелены привлечь и закрепить в Телеханах молодежь, поэтому обращаем внимание на развитие инфраструктуры, производства. В частности, в программе развития городского поселка предусмотрено строительство пеллетного завода, уже подобран участок. Нужны рабочие руки. Соответственно, для комфорта людей необходимо улучшать работу социальных объектов, - сказала Оксана Мялик. - Жители Телехан хотят видеть свою малую родину красивой, цветущей и динамично развивающейся".

 
 
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  Комплексное благоустройство городского поселка Телеханы Ивацевичского района планируется провести в 2020-2021 годах, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель...
 
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