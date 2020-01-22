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У Нацаэропорта новый гендиректор

22.01.2020 12:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дмитрий Меликян, который возглавлял Национальный аэропорт Минск с 2005 года, больше не работает в должности гендиректора.



Эту информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе аэропорта.

— Действительно, у Дмитрия Шаликовича Меликяна вчера был последний рабочий день, — рассказала официальный представитель РУП «Национальный аэропорт Минск» Ромина Саматханова.

Дмитрий Меликян был гендиректором с 2005 года. Он ушел с поста по соглашению сторон. Причину советуют уточнять в Департаменте по авиации Министерства транспорта.

Сейчас исполняет обязанности гендиректора аэропорта Вячеслав Хоронеко. Он был директором аэропорта Минск-1, а потом заместителем генерального директора по техническому развитию Национального аэропорта Минск.

За годы работы Дмитрия Меликяна гендиректором пассажиропоток аэропорта вырос в разы. Если в 2005 году он обслуживал около 600 тысяч пассажиров в год, то в 2019-м их число перевалило за пять миллионов. Аэропорт реконструировали, построили вторую взлетно-посадочную полосу.


Еще Дмитрий Меликян запомнился своей нелюбовью к лоукостам. В 2017-м году он отмечал, что лоукост-компании «не соответствуют белорусским стандартам».

— Наш стандарт такой, что у человека, который прибывает в наш аэропорт, в стоимость билета должно входить 20 кг багажа и 8 кг ручной клади. И не надо людей мучить, не надо из них делать каких-то изгоев. Я считаю, что наш народ должен получать высококачественную услугу, — говорил Дмитрий Меликян.

Напомним, что в 2019-м представители Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций часто говорили о планах привести бюджетные авиакомпании в Минск. Заявлялось, что с весны 2020-го к нам будет летать венгерский лоукост Wizz Air.
 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Меликян, который возглавлял Национальный аэропорт Минск с 2005 года, больше не работает в должности гендиректора.
 
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