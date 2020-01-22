У Нацаэропорта новый гендиректор









TUT.BY подтвердили в пресс-службе аэропорта. Эту информациюподтвердили в пресс-службе аэропорта.





— Действительно, у Дмитрия Шаликовича Меликяна вчера был последний рабочий день, — рассказала официальный представитель РУП «Национальный аэропорт Минск» Ромина Саматханова.





Дмитрий Меликян был гендиректором с 2005 года. Он ушел с поста по соглашению сторон. Причину советуют уточнять в Департаменте по авиации Министерства транспорта.





Сейчас исполняет обязанности гендиректора аэропорта Вячеслав Хоронеко. Он был директором аэропорта Минск-1, а потом заместителем генерального директора по техническому развитию Национального аэропорта Минск.





За годы работы Дмитрия Меликяна гендиректором пассажиропоток аэропорта вырос в разы. Если в 2005 году он обслуживал около 600 тысяч пассажиров в год, то в 2019-м их число перевалило за пять миллионов. Аэропорт реконструировали, построили вторую взлетно-посадочную полосу.









Еще Дмитрий Меликян запомнился своей нелюбовью к лоукостам. В 2017-м году он отмечал, что лоукост-компании «не соответствуют белорусским стандартам».





— Наш стандарт такой, что у человека, который прибывает в наш аэропорт, в стоимость билета должно входить 20 кг багажа и 8 кг ручной клади. И не надо людей мучить, не надо из них делать каких-то изгоев. Я считаю, что наш народ должен получать высококачественную услугу, — говорил Дмитрий Меликян.





Напомним, что в 2019-м представители Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций часто говорили о планах привести бюджетные авиакомпании в Минск. Заявлялось, что с весны 2020-го к нам будет летать венгерский лоукост Wizz Air.