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Бойцы внутренних войск завершили сбор на базе сил специальных операций в Бресте

22.01.2020 17:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

10 военнослужащих внутренних войск МВД Беларуси из различных воинских частей успешно завершили двухнедельный сбор с наводчиками БТР-80, который проходил в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде сил специальных операций Вооруженных Сил (Брест).



В ходе курса они ознакомились с назначением и боевыми свойствами вооружения БТР-80 - пулеметов ПКТ (пулемет Калашникова танковый) и КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый), работой их частей и механизмов, а также характеристиками и общим устройством перископических прицелов 1ПЗ-2. Кроме того, бойцы научились правильно выбирать цели, вид оружия и боеприпасов и подготавливать их к стрельбе.





В практической части военнослужащие внутренних войск стреляли по неподвижным, появляющимся и движущимся целям - как днем, так и ночью. Итоговые стрельбы бойцы сдали на "хорошо" и "отлично".

 
Теги: Брест
 
 
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  10 военнослужащих внутренних войск МВД Беларуси из различных воинских частей успешно завершили двухнедельный сбор с наводчиками БТР-80, который проходил в 38-й...
 
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