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Блогер опубликовал видео, в котором видно его спину с родинкой. Это спасло парню жизнь

22.01.2020 19:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Блогер Алекс Грисуолд публикует короткие видео в приложении TikTok. В одном из роликов видно его спину с небольшими родинками — подписчицы парня забеспокоились и этим спасли ему жизнь. Об этом пишет Media Leaks со ссылкой на ABC News.

В феврале 2018 года Алекс женился и недавно опубликовал ролик о том, что ему нравится и не нравится в семейной жизни. В одной из сцен жена молодого человека — Мелинда — пытается выдавить прыщ на его спине. На стоп-кадре хорошо видно: у Алекса есть две родинки — они и взволновали двух подписчиц блогера.


Одна из них — Лиззи Уэллс — даже учится на врача. Более того, у девушки из Калифорнии также была болезнь кожи, но она ее победила. Она и написала Грисуолду с настоятельной рекомендацией обратить внимание на кожные образования. Алекс серьезно отнесся к ее словам и обратился в специализированную клинику.

Там подтвердили: это «нетипичная» родинка. Все идет к тому, что вскоре она может перерасти в настоящую раковую опухоль. Впрочем, все обошлось — родинку оперативно удалили. После Алекс выпустил новое видео, в котором поблагодарил девушку за то, что она обратила внимание на проблему и этим спасла ему жизнь.

@alexgriswold

What do you think of my wound?

♬ Thanks Tik Tok — alexgriswold
 
 
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