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В России с подозрением на коронавирус госпитализированы двое

22.01.2020 21:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В России с подозрением на коронавирус госпитализированы два человека. Как сообщают российские СМИ, они прилетели в Санкт-Петербург из Китая.

В России с подозрением на коронавирус госпитализированы двое

Фото: Reuters

Один из госпитализированных — россиянин. Мужчина прилетел в Пулково из Шанхая и сам обратился за помощью к медикам из-за высокой температуры.

Второй госпитализированный — гражданин Китая.

Как рассказал 78.ru главврач Боткинской больницы, куда доставили пациентов, сейчас медики проводят обследование, по результатам которого и можно будет назвать точную причину заболевания.

Бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал не спешить с выводами, так как диагноз еще не поставлен. «Идет обычный, текущий медицинский процесс», — сказал Интерфаксу Онищенко.

Еще один пассажир с подозрением на этот вирус был сегодня обследован в Хабаровске. После взятых анализов диагноз не подтвердился — у него была обнаружена ОРВИ, сообщает RT.

В России с подозрением на коронавирус госпитализированы двое
 В России с подозрением на коронавирус госпитализированы двое

Всего же жертвами коронавируса 2019-nCoV, по информации Reuters, стали уже 17 человек. Заразились 473 человека.

Неизвестный вирус стал распространяться в китайском городе Ухань в начале декабря. По информации китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает у зараженных пневмонию. Позже случаи заболевания зафиксировали за пределами Китая: два в Таиланде, по одному — в Японии, Южной Корее и США.

В Беларуси усилили профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения выявленного в Китае коронавируса. Как рассказали в Министерстве здравоохранения, пассажиров, прилетающих из стран, где выявлен вирус, проверяют в том числе с применением тепловизионного оборудования.

 
 
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  В России с подозрением на коронавирус госпитализированы два человека. Как сообщают российские СМИ, они прилетели в Санкт-Петербург из Китая. Фото: Reuters Один из...
 
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