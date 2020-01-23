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Очередной резидент ПВТ пошел на банкротство

23.01.2020 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономический суд города Минска начал процесс банкротства ООО «Пич Интертеймент».

Эта компания стала резидентом ПВТ примерно год назад, а зарегистрирована была в феврале 2018-го. Она позиционировала себя как диджитал-агентство и агентство комплексных маркетинговых решений.

Среди ее клиентов была «ДВС Техно Про», которая занимается установкой камер видеонаблюдения.

Документ суда гласит, что инициатором банкротства «Пич Интертеймент» стало подразделение ФСЗН. Фирма должна фонду соцзащиты более 14 тыс. рублей. В то же время сами участники общества приняли решение о ликвидации ООО еще в августе 2019 года. То есть компания была в составе ПВТ примерно 8 месяцев.
 
Теги: Минск
 
 
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Экономический суд города Минска начал процесс банкротства ООО «Пич Интертеймент».
 
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