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Китайский Новый год: в Чунцине прогремел фейерверк из расплавленного металла

23.01.2020 10:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Танцы драконов, концерты и красочные салюты: в Поднебесной начались празднования в преддверии китайского лунного Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайский Новый год: в Чунцине прогремел фейерверк из расплавленного металла

Китайский Новый год: в Чунцине прогремел фейерверк из расплавленного металла

В городе Чунцин на юго-западе страны прогремел традиционный «металлический фейерверк». Искусство такого салюта зародилось 500 лет назад.

Китайский Новый год: в Чунцине прогремел фейерверк из расплавленного металла

Мастера, одетые в специальную одежду, подбрасывают раскалённый металл в небо, а затем дубинкой разбрасывают его в воздухе. От удара образовывается россыпь из тысячи искр.

Китайский Новый год: в Чунцине прогремел фейерверк из расплавленного металла

Главные торжества традиционного Весеннего фестиваля в Китае начнутся уже в эту субботу, 25 января.

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Новости Китая. Танцы драконов, концерты и красочные салюты: в Поднебесной начались празднования в преддверии китайского лунного Нового года, сообщили в программе...
 
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