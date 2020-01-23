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Семь ошибок, которые вы делаете, занимаясь на тренажерах

23.01.2020 11:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Здоровье Mail.Ru» перечисляет, какие ошибки могут свести эффективность занятий на кардиотренажерах к нулю.


Фото: unsplash.com

Пользоваться смартфоном

Хотите продлить жизнь? Чаще бегайте на беговой дорожке! Согласитесь, нигде время не тянется так медленно. Неудивительно, что большинство считает кардиотренировки скучными и неинтересными. Справляться с томительным времяпрепровождением многие предпочитают с помощью смартфонов. И совершают ошибку.

Ученые из Государственного университета Кента (США) проанализировали влияние различных функций телефона на эффективность тренировок.

Эксперимент проводился с участием 44 человек. В течение 30-минутной разминки на беговой дорожке добровольцы слушали музыку, набирали текстовые сообщения, разговаривали и просто бегали, не отвлекаясь на раздражители. Во время каждой сессии оценивалась средняя скорость, частота сердечных сокращений и полученное удовлетворение.

Выяснилось, что только прослушивание музыки положительно сказывается на всех показателях. В то время как смс и разговоры отвлекают и снижают интенсивность тренировки.

«Прослушивание музыки и в меньшей степени, телефонные разговоры увеличивают выносливость за счет положительных эмоций, — резюмирует доктор Эндрю Лэпп, соавтор исследования. — Тем не менее для максимального результата лучше вовсе отказаться от смартфона на время тренировок».

Держаться за поручни

Забудьте о поручнях беговой дорожки или эллиптического тренажера, если хотите скорее достигнуть поставленной цели.

Перенося вес на руки, вы, во-первых, снижаете расход калорий, во-вторых, увеличиваете риск травмы.

«Если вы висите на перилах, машина посчитает больше калорий, чем вы потратили, — предупреждает Джонатан Кани, тренер по триатлону и инструктор ЛФК. — Также неправильное положение может привести к боли в спине и мышечному дисбалансу».

Если силы окончательно вас покинули, лучше снизить темп или сменить тип тренажера.

Выполнять одинаковые упражнения

Привычную двадцатиминутку перед тренировкой многие воспринимают как неизбежное зло. Мало того, что такой подход в самом начале убивает спортивный энтузиазм, так еще и ведет к эффекту плато. Один и тот же темп, наклон и сопротивление приносят плоды лишь на первых порах.

«Наше тело — это эволюционная машина, запрограммированная на адаптацию к новым стресс-факторам в течение 4−6 недель, — образно выражается Лиан Вайнер, персональный тренер и разработчик реабилитационных программ. — Очень важно не зацикливаться на одном темпе и вносить разнообразие в тренировку».

Чтобы перепрограммировать нашу «эволюционную машину», чередуйте кардиотренажеры как можно чаще. Меняйте наклон, сопротивление, продолжительность и скорость. Пусть каждая тренировка станет сюрпризом для вашего тела.


Фото: Reuters

Надевать дополнительную одежду

Отсутствие нормального воздухообмена — еще одна распространенная ошибка. Сюда относятся герметичные спортивные костюмы, «пояса для похудения» и полиэтиленовые пленки, которыми дамы щедро обматываются перед тем, как встать на беговую дорожку.

«На дорожке организм выделяет большое количество тепла. Чтобы снизить температуру, тело начинает потеть. Любая плотная одежда и всевозможные ухищрения в виде пленки или поясов препятствуют испарению жидкости, и человек перегревается. Как следствие — обмороки, тошнота и повышенное давление», — поясняет тренер-реабилитолог Антон Петчанинов.

«Видимый» эффект заметен только в первые минуты после тренировки. Это значит, из тканей ушла жидкость (жир так быстро и локально не исчезает). Но как только вы сделаете несколько глотков, все вернется обратно.

Заниматься бессистемно

«Составьте план, прежде чем нажать „старт“, — рекомендует Лиан Вайнер. Сколько минут вы планируете посвятить разминке, сколько — тренировке, в каком темпе. И не забудьте заложить 2−3 минуты на „остывание“».

Следовать настройкам по умолчанию

«Настройки, заданные производителем, рассчитаны на среднестатистического человека. Они не учитывают ни ваши потребности, ни возможности, — доводит до сведения Антон Петчанинов. — Спросите тренера, соответствует ли та или иная программа вашим целям».

Спрыгивать с дорожки на полном ходу

Это гораздо опаснее, чем принято думать. Ненужное позерство может обернуться различными травмами. В том числе — окружающих спортсменов, которым не посчастливилось встать на соседние дорожки.

Цепляясь одна за другую, ошибки отдаляют желаемый результат. А вкупе с мифами могут испортить даже самую эффективную программу тренировок.

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