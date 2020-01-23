Источник материала: Горецкий вестник

В Беларуси проводят тепловизионный контроль пассажиров, прибывающих из крупнейших аэропортов мира, сообщила журналистам заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска совместно с отрядом пограничного контроля «Минск» проводят санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием тепловизионного оборудования, пассажиров, прибывающих из стран, в которых регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по инфекционным заболеваниям. «Также проводится тепловизионный контроль пассажиров, которые прибывают из значительных транспортных узлов. Это те аэропорты, которые являются крупными пересадочными пунктами, например, Франкфурт-на-Майне, Лондон, Париж и другие», — сказала Екатерина Хомченко.

По словам заведующей отделом, тепловизоры реагируют на температуру тела человека 37 градусов и более. При необходимости есть возможность использовать ручной тепловизор. Таким образом в пункте пограничного пропуска можно выявить человека, у которого повышена температура тела. Далее может быть вызван сотрудник Медицинской службы гражданской авиации, который осмотрит пациента и назначит госпитализацию, если это необходимо.

Сотрудники органов пограничной службы обращают внимание на внешние признаки, которые могут свидетельствовать о наличии у пассажира инфекционного заболевания. В частности, это большой жар, головокружение, потеря сознания. Пассажира передают медработникам для последующего обследования, отметил начальник отделения отряда пограничного контроля «Минск» Руслан Коняхин.

В случае прибытия рейса из потенциально опасной страны сотрудник пограничной службы принимает меры индивидуальной защиты — надевает маску и перчатки. Это позволяет ему уберечься от возможного заражения инфекционным заболеванием.

Ежегодно на территории аэропорта проводятся тренировочные учения по выявлению пассажиров с симптомами инфекционного заболевания, которое представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. В 2019 году были проведены такие учения как на борту воздушного судна, так и на территории аэровокзального комплекса. В 2020 году учения будут продолжены. Все принимаемые меры, по словам Екатерины Хомченко, не позволили допустить на территорию страны завоза заболеваний, имеющих международное значение.

БЕЛТА