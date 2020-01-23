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Уголовное дело возбудили в отношении директора строительной фирмы, ремонтировавшей ясли-сад в Барановичах

23.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств путем злоупотребления служебными полномочиями, в особо крупном размере, возбудила Барановичская межрайонная прокуратура.

Уголовное дело возбудили в отношении директора строительной фирмы, ремонтировавшей ясли-сад в Барановичах


– Барановичская межрайонная прокуратура в составе межведомственной рабочей группы провела проверку исполнения требований законодательства об эффективности использования бюджетных средств при реализации мероприятий Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016‒2020 годы управлением по образованию Барановичского горисполкома, – рассказывает Александр Карлюк, Барановичский межрайонный прокурор. – Проверка и позволила выявить хищение бюджетных средств.

По результатам проверки прокурором было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 Уголовного кодека Республики Беларусь (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) в отношении должностного лица организации-подрядчика.

Установлено, что директор и единственный учредитель общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством, при выполнении подрядных ремонт по реконструкции здания яслей-сада в Барановичах нарушил законодательство и требования договорных обязательств, организовав схему необоснованного посредничества. По заключенному между его строительной фирмой и управлением по образованию Барановичского горисполкома договору строительного подряда, подрядчик был обязан приобрести оборудование и передать его заказчику после монтажа по фактическим затратам. При этом заказчику были предоставлены заведомо подложные документы, по которым из городского бюджета подрядчик получил сумму, завышенную на 27 910, 84 рубля реальной стоимости оборудования. В результате бюджету причинен ущерб в особо крупном размере.

– Предварительное расследование уголовного дела поручено Барановичскому межрайонному отделу Следственного комитета, – отметил Александр Карлюк.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. В ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения.

 
 
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