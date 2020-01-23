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«Первая половина была такая расхлябанная». «Цмокi» победили баскетболистов из «Ирони»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Цмокi» одержали победу в матче второго группового этапа Кубка ФИБА. Подопечным Ростислава Вергуна противостояли соперники из израильского клуба «Ирони», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На домашнем паркете нашим парням удалось взять реванш за поражение в выездной игре. К большому перерыву они вели с разницей в семь очков. А в третьей и четвертой десятиминутках еще более увеличили свой перевес. Итоговые цифры – 97:75 в пользу «драконов».
Максим Салаш, нападающий БК «Цмоки-Минск»:
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Новости Беларуси. «Цмокi» одержали победу в матче второго группового этапа Кубка ФИБА. Подопечным Ростислава Вергуна противостояли соперники из израильского...
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