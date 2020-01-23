Белорусские банки и «Белпочта» пересмотрели комиссию за платежи в кассе

Источник материала: Аргументы и факты

Как ранее сообщал «АиФ», с 1 января 2020 года «Белпочта» ввела дополнительную плату за некоторые платежи через ЕРИП при их оплате в кассах почтовых отделений. При этом 60 копеек взимаются за каждый платеж. К примеру, если нужно заплатить за «кабельное» и Интернет, то плата увеличивается до 1 руб. 20 коп. и т. д.

Дополнительная плата не взимается при платежах участниками Великой Отечественной войны (при представлении подтверждающего документа); в бюджет; на благотворительные счета; в пользу производителей услуг за основные и дополнительные ЖКУ; в пользу «Белтелекома» за услуги «телефон» и ТСИС; в пользу «Белпочты». В то же время при оплате услуг через платежно-справочные терминалы дополнительная плата по-прежнему не взимается.

С января многие банки также пересмотрели комиссии за некоторые платежи. Так, с 15 января с 1,5 до 2 руб. выросла комиссия при оплате некоторых услуг в кассах Беларусбанка. В БПС-Сбербанке с 20 января комиссия за прием наличных денег и совершение операции по банковской платежной карточке в кассе банка по платежам в пользу производителя услуг выросла на 2 руб.: с 3 до 5 руб. С 1 февраля во всех кассах Паритетбанка начнут брать комиссию за прием наличных денег по платежам за услуги ЕРИП. Ее размер – 2 руб. Некоторые банки размер комиссии определяют в процентах от суммы платежа.