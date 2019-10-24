«Набрать сложнее, чем сбросить». История модели, которая нашла в тренажерке свою любовь

Источник материала: Tut.by

Юлиана Шелюта занимается косметологией, работает пиарщиком и преподавателем в модельном агентстве, снимается в рекламе разных брендов. В свободное время девушка работает над своим телом: больше семи лет ходит в тренажерку, куда ее отправил бывший парень «подправить» кое-что в фигуре. GO.TUT.BY узнал, как зал помог модели найти не только идеальный вес, но и свою любовь.



Фото: из личного архива

«Когда лежала в больнице, не думала, что стану моделью»

В детстве Юлиана не мечтала быть на обложке модного журнала. Она занималась танцами и гимнастикой, окончила гимназию с музыкально-педагогическим уклоном и даже собиралась поступать в Академию музыки. Но жизнь скорректировала планы: на одной из тренировок минчанка получила травму первого шейного позвонка. После этого пережила три операции, заново научилась ходить и изменила ориентиры, выбрав вместо музыкального медицинское образование. Для собственного восстановления и гармонии еще получила высшее образование по психологии.



Фото: из личного архива

Когда лежала в больнице, Юлиана даже подумать не могла, что когда-то сможет позировать и ходить по подиуму. Достаточно поздно по модельным меркам ей предложили попробовать себя в этой сфере. Началось все с причесок, вместе со стилистами она ездила на конкурсы в Санкт-Петербург, Москву и другие города.

— Потом стало жалко волос, — смеется девушка. — И как-то сами стали поступать предложения сниматься для рекламы.

Сейчас Юлиане 30. Она признается, что модельный бизнес — это не ее основной доход, хотя гонорар у нее неплохой — от 100 рублей за час работы.

— Все-таки это работа сезонная. Весна и лето обычно загруженное время, а с остальным — как повезет. Хочется же иметь постоянный заработок, поэтому я нашла себя в сфере косметологии — тут и мое медицинское образование пригодилось.

«Бывший парень намекнул, что надо поправить ягодицы»

Модельная жизнь на образ жизни Юлианы не сильно повлияла — ни на каких жестких диетах для того, чтобы участвовать в съемках, она не сидела. Зато семь лет активно занималась в зале — без пауз и перерывов. Влюбиться в тренажерку помогла критика бывшего парня.

— Он намекнул, что мою фигуру надо немного «подправить». Попа, говорил, должна быть более худой, трицепсы лучше убрать. Это было семь лет назад, но признаюсь, что даже сейчас, когда ложусь спать, могу бессознательно провести по руке и проверить, все ли в порядке, — рассказывает девушка.



Фото: из личного архива

Эта неприятная, казалось бы, история, стала для минчанки во многом судьбоносной: она нашла свое хобби, а гораздо позже в этом же тренажерном зале познакомилась с будущим супругом.

Сейчас Юлиана тренируется по часу 2−3 раза в неделю, время от времени добавляя к залу танцы и стретчинг. Но был период, когда на фитнесе она просто помешалась и даже хотела участвовать в конкурсе фитнес-бикини.

— Я таскала железо, набрала несколько килограммов мышечной массы, ходила везде с ссобойками, не позволяла себе ничего лишнего. Но со временем поняла: чем старше становишься — тем бережнее надо к себе относиться. Тяжелые веса и постоянные сушки истощают женский организм — это я и как медик могу сказать. Но все же не исключаю, что еще попробую себя в каких-либо соревнованиях, но не таких жестких.

Юлиана сторонница того, чтобы найти свой комфортный вес и постоянно к нему стремиться. В этом помогут не только правильное питание и постоянные тренировки, но и наличие работы.

— Хотите похудеть — начинайте загружать себя делами. Вот мой пример: я участвовала в белорусском этапе конкурса «Миссис мира» и за время подготовки и-за бешеного графика похудела на два килограмма. Несколько месяцев ушло на то, чтобы их вернуть. Все удивляются: «Ты хочешь набрать?» И это начинает раздражать: вы знаете, что набрать порой сложнее, чем сбросить?

Необязательно себя во всем ограничивать

Личный ЗОЖ Юлиана выстраивает по внутренним установкам, которые подсказывают, что и как делать. После обеда девушка старается не есть «вредные» углеводы, на завтрак обычно ест омлет, яичницу, овсяную кашу с фруктами или орехами, творожок и чай с чем-то сладким (от него она в первой половине дня не отказывается). Потом обязательно перекусывает — фруктами, йогуртом без сахара, орехами. На обед выбирает либо овощи, либо рис или гречку с мясом или рыбой. Снова перекусывает и вечером готовит легкий салат с рыбой или мясом.



Фото: из личного архива

— Перекусы всегда ношу с собой, чтобы не сорваться на нездоровой еде. Иногда вечером позволяю себе чай с рисовыми хлебцами в шоколаде, но это просто для души, чтобы никто не думал, что модели себя во всем ограничивают.

Что касается сна, то в семье Юлианы с недавнего времени есть правило: в полночь они с мужем откладывают телефоны. Тот, у кого он окажется в руках, несет штрафных пять рублей в копилку «На отдых».

Старается девушка не увлекаться и социальными сетями: максимум в инстаграме она проводит два часа (это с учетом работы и написания текстов для клиники, где она работает).



Фото: из личного архива

— Вам часто пишут негатив под постами?

— У меня на странице негатива немного, но бывает. Недавно выложила фото в белье, и нашелся человек, который написал: «Конечно, грудь надо делать, потому что ее не накачаешь». Я на такое ответить ничего не смогу, поэтому просто отправила смайлик. Когда ты счастливо живешь, ты вряд ли такое будешь писать незнакомому человеку.

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