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В Городокском районе женщина облила кипятком соперницу из ревности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Городокском районе женщина облила соперницу кипятком.
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31-летняя доярка увидела, как ее кавалер общается с более молодой коллегой. Разозлившаяся женщина схватила ведро с водой и направилась к беседующим. Мужчина к этому времени ушел, а девушка была облита водой. В ведре был кипяток, который для мыться агрегатов оставила друга доярка.
25-летняя девушка получила ожоги плеч и рук. Она обратилась к врачам и была госпитализирована. Пострадавшая провела на больничном почти месяц.
Информацию об ожогах девушки медики передали в милицию. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. В Городокском районе женщина облила соперницу кипятком. По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось 12 декабря в...
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