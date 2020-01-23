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Беларуский фильм принёс очередную победу: на этот раз из Италии

23.01.2020 13:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Фильм режиссера Алексей Полуяна «Озеро Радости», снятый по роману беларуского писателя Виктора Мартиновича, принес авторам очередную (кажется, уже миллиардную!) победу – на этот раз с международного фестиваля Trieste Film Festival из Италии. Об этом написал сам Полуян в фейсбуке: «Рушым наперад, сябры!»

Trieste Film Festival – ежегодный фестиваль кино, проводимый в итальянском городе Триест на северо-востоке страны. Цель этого события – призвать к дискуссии в сфере аудиовизуального искусства и показать «особые стороны» проблем и культуры тех стран, в которых снимались фильмы – участники феста. Trieste Film Festival в формате конкурса выбирает лучшие полнометражные, документальные и короткометражные авторские картины. «Озеро Радости» стало победителем в категории короткого метра.

Все заслуги киноленты Алексея Полуяна можно перечислять бесконечно. Так, проект уже получил три награды испанского Ficbueu, приз на кинофестивале в Греции, две награды феста в Неваде; он стал лидером в номинации «лучший короткометражный фильм» немецкой кинопремии Hessen Film Awards.

А вообще, «Озеро Радости» показывает историю девятилетней Яси, жизнь которой резко меняется после смерти матери и попадания в интернат. Съемки велись в четырех деревнях Ляховичского района Брестской области. В ленте звучит музыка беларуской этногруппы Vuraj. «Озеро радости» – личный для моей семьи фильм. Я хотел рассказать драму о ребенке, который в девять лет осмеливается строить свой путь самостоятельно. Не каждый взрослый человек готов к этому выбору, а Яся смогла», – отзывался о проекте Алексей Полуян.

 
 
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Фильм режиссера Алексей Полуяна «Озеро Радости», снятый по роману беларуского писателя Виктора Мартиновича, принес авторам очередную (кажется, уже миллиардную!)...
 
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