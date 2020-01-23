Экскурсия для дошкольников в РОЧС

Источник материала: Клiч Радзiмы

Работники Шарковщинского подразделения МЧС познакомили детей с непростой, но в то же время отважной профессией спасателя-пожарного, а также не хитрыми, но в то же время очень важными правилами безопасности жизнедеятельности.

Экскурсию по подразделению МЧС проводил начальник караула Евгений Котович . Ребята здесь были впервые, и поэтому всё у них вызывало восторг и удивление. Всё хотелось потрогать и везде посидеть. В этот день мальчишек и девчонок поближе познакомили с профессией спасателей, им рассказали, как проходят будни работников МЧС. В ходе экскурсии вспомнили, по каким причинам происходят пожары и как нужно себя вести, что бы ни попадать в различные чрезвычайные ситуации.

В завершение мероприятия малышам продемонстрировали мультфильм «Волшебная книга» и в небольшом опросе закрепили полученные знания в области безопасности жизнедеятельности. После данной обучающей экскурсии можно с абсолютной уверенностью сказать, что каждый из присутствующих будет отчетливо помнить, а главное, соблюдать все без исключения правила безопасности.

Малыши поблагодарили спасателей за подаренные эмоции и пообещали ни когда не шалить с огнем.

К. КУРЕЦ, инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.