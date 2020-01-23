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В ГАИ появилась предварительная запись на регистрацию авто, но платно

23.01.2020 13:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: minobl.mvd.gov.by

Эта услуга оказывается на основании заявки по понедельникам с 08.30 до 18.00, в здании УГАИ УВД Минского облисполкома по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 27, каб. 101.

Также заказчик может оставить заявку со вторника по пятницу с 08.00 до 17.00 по телефонам МРО ГАИ УВД Минского облисполкома (017-2596170 и 017-3786298). В заявке нужно сообщить: наименование организации (Ф.И.О. физического лица), адрес, количество транспортных средств, в отношении которых будут осуществляться регистрационные действия.

В назначенный день заказчик предоставляет необходимые документы, а также копию документа, подтверждающую внесение оплаты услуги.

Оплата производится на р/с BY79BAPB36322159100100000000, в региональную дирекцию по г.Минску ОАО «Белагропромбанк», BICBAPBBY2X, получатель – УВД Миноблисполкома, УНП – 600013515. Обратиться за такой услугой граждане и юридические лица могут также в регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ Минской области, на территории обслуживания которых они зарегистрированы.

Платежное поручение, исполненное с использованием системы электронных платежей, предоставляется с отметкой банка об их исполнении. При этом в отметке банка должны содержаться дата исполнения платежного поручения, оригинальный штамп банка и подпись ответственного исполнителя.

Стоимость данной услуги за одно транспортное средство составляет 10 рублей.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В ГАИ Минской области сообщили, что с 9 января 2020 года введена платная услуга для физических и юридических лиц по предварительной записи на регистрацию...
 
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