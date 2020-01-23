|
В ГАИ появилась предварительная запись на регистрацию авто, но платно
Источник материала: Myfin
Эта услуга оказывается на основании заявки по понедельникам с 08.30 до 18.00, в здании УГАИ УВД Минского облисполкома по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 27, каб. 101.
Также заказчик может оставить заявку со вторника по пятницу с 08.00 до 17.00 по телефонам МРО ГАИ УВД Минского облисполкома (017-2596170 и 017-3786298). В заявке нужно сообщить: наименование организации (Ф.И.О. физического лица), адрес, количество транспортных средств, в отношении которых будут осуществляться регистрационные действия.
В назначенный день заказчик предоставляет необходимые документы, а также копию документа, подтверждающую внесение оплаты услуги.
Оплата производится на р/с BY79BAPB36322159100100000000, в региональную дирекцию по г.Минску ОАО «Белагропромбанк», BICBAPBBY2X, получатель – УВД Миноблисполкома, УНП – 600013515. Обратиться за такой услугой граждане и юридические лица могут также в регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ Минской области, на территории обслуживания которых они зарегистрированы.
Платежное поручение, исполненное с использованием системы электронных платежей, предоставляется с отметкой банка об их исполнении. При этом в отметке банка должны содержаться дата исполнения платежного поручения, оригинальный штамп
Стоимость данной услуги за одно транспортное средство составляет 10 рублей.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ Минской области сообщили, что с 9 января 2020 года введена платная услуга для физических и юридических лиц по предварительной записи на регистрацию...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)