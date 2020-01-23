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В микрорайоне Речица нашли велосипед Аист синего цвета. Милиция ищет владельца
23.01.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г Бреста устанавливается владелец велосипеда марки Аист. Обнаружен в микрорайоне Речица.
При наличии какой-либо информации, убедительная просьба позвонить по номерам телефонов 8093777, 7021243.
Заранее благодарим за содействие!
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