Мужчина с сайта. Брестчанка рассказала о своем опыте знакомств в Интернете

Источник материала: Виртуальный Брест

Сайты знакомств пользуются большой популярностью На первый взгляд, большинство людей считают, что встретить вторую половину на просторах интернета не трудно. Однако на деле всё гораздо сложнее.





Чего же ожидают люди от виртуального знакомства и что получают в реальности, из личного опыта читателям «БВ» сегодня расскажет брестчанка Ксения (имя изменено).

— Ксения, почему решились на такой шаг?

— Мне давно за тридцать. Так сложилось, что я осталась без мужа, с маленьким ребенком на руках. Первое разочарование долго препятствовало знакомству с мужчинами: просто боялась новых отношений. Но когда боль притихла, решила — а почему бы нет? Как-то само собой получилось, даже больше в шутку, решила зарегистрироваться на сайте знакомств.

— Что было после регистрации?

— Сразу получила огромное количество сообщений. Мужское внимание одновременно порадовало, но и удивило, и неспроста: в большинстве из них предлагали встречи интимного характера.

Вторая категория мужчин выдвигала завышенные требования к будущей второй половине. Жена в их понимании должна быть просто идеальной: всё уметь и знать, быть эталоном красоты и так далее. Хотя сами «соискатели» далеки от идеала.

Третья категория — женатые мужчины, которые не против флирта на стороне.

Четвертая — «мамины сыночки», то есть мужчины от 30 лет и старше, у которых так и не получилось вырваться из-под маминого крыла.

Пятая — «виртуалы», которые искали человека для общения по переписке и не более того. Таким образом, круг потенциальных женихов сузился.

Но, что любопытно, по мере смещения анкеты вниз в поиске мужчины писали всё реже. Попробовала я и сама написать первому понравившемуся мне мужчине и получала мгновенные ответы. Как оказалось, им нравится, когда женщина проявляет инициативу, не дожидаясь мужчин.

Я продолжила общаться с несколькими. Постепенно через переписку узнавали друг друга ближе, созванивались, встречались. Но в процессе общения становилось ясно, что мужчины не хотят серьезных отношений, а ищут свободные, ни к чему не обязывающие, хотя изначально в анкете указывали цель создать семью.

— Есть ли положительная сторона в сайтах знакомств?

— Есть как плюсы, так и минусы. На мой взгляд, положительное — это то, что всех объединяет одна цель — познакомиться с противоположным полом и избежать одиночества.

Во-вторых, виртуальное общение дает время на раздумье, можно не торопиться с ответом человеку по ту сторону монитора, а также общаться с несколькими людьми одновременно, выбирая более подходящую кандидатуру.

В-третьих, можно спланировать сам момент знакомства, заранее обдумать, как одеться и о чем говорить. И наконец, к виртуальному знакомству чаще всего прибегают люди старше 30 лет, так как в этом возрасте познакомиться в реальной жизни становится всё труднее, а сайт знакомств дает такую возможность и экономит время.

Также очень удобно находить друзей по переписке по запросу. Для этого в анкете надо указать предпочитаемый возраст, цель знакомства, населенный пункт. Оказывается, на просторах интернета большое количество брестчан.

— Что Вы имели в виду, когда сказали о минусах?

— Когда общаетесь в виртуальном пространстве, нужно быть внимательными и осторожными. Не стоит доверять малознакомым людям, рассказывать им подробности своей жизни, приглашать в гости и так далее. Многие выдают себя не за тех, кто они на самом деле, это я тоже поняла.

Часто за милым и добрым человеком может скрываться мошенник, вор или альфонс. Думаю, что первая встреча должна проходить в людном месте, чтобы вы в случае непредвиденных обстоятельств могли уйти. Так я поступила в первый раз. Или попросите подругу, чтобы она была невдалеке от вас.

— Есть ли шанс на сайте всё же встретить того самого?

— Я бы сказала, пятьдесят на пятьдесят. Не нужно думать, что если был плохой опыт знакомства в Интернете, то больше не стоит пытаться. Возможно, кому-то и повезет. Но пока на моем пути не встретился мужчина с сайта, с которым хотелось бы вступить в брак.