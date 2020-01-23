|
В Барановичах женщина подделала квитанцию на покупку подгузников для мужа-инвалида. Возбуждено уголовное дело
23.01.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Фальшивый документ на сумму в 301 рубль горожанка предоставила в управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома.
Фото: Татьяна МАЛЕЖ
Инцидент произошел в июне 2019 года. Горожанка предъявила в управление по труду, занятости и социальной защите поддельный документ о приобретении подгузников для своего мужа, инвалида 1 группы, на сумму 301 рубль, рассказала Intex-press Анастасия Гурская, официальный представитель Барановичского ГОВД.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело за «Подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков» (по ч. 1 ст. 380 УК РБ).
Женщине грозит до двух лет лишения свободы. В прошлом году в Барановичах по данной статье было возбуждено пять уголовных дел.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Барановичах женщина подделала квитанцию на покупку подгузников для мужа-инвалида. Возбуждено уголовное дело
Фальшивый документ на сумму в 301 рубль горожанка предоставила в управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома. Фото: Татьяна...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)