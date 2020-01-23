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В Барановичах парень пытался вынести из магазина бутылку водки

23.01.2020 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Это не первый подобный случай, произошедший в городе с начала года.

В Барановичах парень пытался вынести из магазина бутылку водки

Фото использовано в качестве иллюстрации, Елена ЗЕЛЕНКО, Intex-press

В один из продуктовых магазинов 11 января пришел 22-летний парень, взял с полки бутылку водки и, не рассчитавшись, направился к выходу. Кассир попыталась его задержать, но молодой человек оказался сильнее, вырвался и побежал к выходу, рассказала Intex-press Наталья Сахарчук, официальный представитель УВД Брестского облисполкома.

Администратор магазина перехватил злоумышленника у выхода, а кассир нажала тревожную кнопку. Через несколько минут на место происшествия прибыл наряд департамента охраны и задержал вора.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 206 УК РБ («Грабеж»). Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что 6 января МВД опубликовало видео с похожим случаем, который произошел в нашем городе – другой мужчина также пытался вынести бутылку водки и при задержании укусил продавца.

 
 
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  Это не первый подобный случай, произошедший в городе с начала года. Фото использовано в качестве иллюстрации, Елена ЗЕЛЕНКО, Intex-press В один из продуктовых...
 
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