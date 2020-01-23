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«Лимон, во многом, выжат». Чижик о запасе фундаментальных научных наработок времён БССР

23.01.2020 17:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О белорусской науке говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Адной з прычынаў развала Савецкага Саюза, у тым ліку, лічыцца тая схема, калі за нафтадоллары, замест таго каб укладываць грошы ў фундаментальную і прыкладную навуку, сталі закупаць чужыя лініі.

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Сергей Чижик, доктор технических наук, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:
Вы правильно сказали, что вот скажите про фундаментальную и прикладную науку. Сегодня эта граница уже мало просматривается. В чём разница: фундаментальная наука – это те результаты, которые сделают компанию, государство конкурентноспособным на долгий период, на долгое время. Прикладная наука – это частое решение, которое может обеспечить конкурентность на краткий период.

Кто сегодня предлагает самые интересные результаты? Это компании IBM, Apple, Huawei, в конце концов, китайский, который вкладывает миллиарды. Они вкладывают деньги для чего? Не для того, чтобы поднять общий уровень знаний человечества. Они для собственной конкурентности вкладывают. И чем более фундаментальный результат, тем больше этот запас прочности они для себя получают.

Игорь Марзалюк:
Які працэнт фундаментальных напрацовак рэальна важных, якія былі створаны ў эпоху БССР, у савецкі час,на сённяшні дзень мы рэалізуем?

«Лимон, во многом, выжат». Чижик о запасе фундаментальных научных наработок времён БССР

Сергей Чижик:
Я считаю, что запас, который был создан тогда, очень важный, и мы его используем до сих пор. И можно сказать, что лимон, во многом, выжат.

И если мы хотим, чтобы он был насыщен, мы всё-таки должны обращать внимание и на фундаментальные результаты, на фундаментальную науку. Не снижать этот процент, а он уже примерно до 15% из общей суммы, а понимать, что это то будущее – не завтрашний день, а послезавтрашний.

Люди в материале: Сергей Чижик, Игорь Марзалюк
 
 
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О белорусской науке говорили в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Адной з прычынаў развала Савецкага Саюза, у тым ліку, лічыцца тая схема,...
 
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