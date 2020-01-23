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Прописывают риски девальвации и скачка цен. У Нацбанка возникли вопросы к выдаче банками кредитов
Источник материала: Tut.by
Нацбанк проверил, как банки выдают кредиты. Не обошлось без нарушений. К примеру, банки составляют договоры, по которым могут отказаться от выдачи кредита, в том числе из-за отсутствия свободных денег. Банки также прописывают в договорах девальвационные и инфляционные риски, чтобы в случае их наступления в одностороннем порядке расторгнуть договор. Нацбанк направил письмо в банки и в ассоциация белорусских банков, в котором требует избегать запрещенных приемов в выдаче кредитов.
Банки составляют договоры, по которым могут отказаться от выдачи кредита
Нацбанк установил, что некоторые банки в кредитных договорах прописывают возможность в одностороннем порядке в любой момент фактически отказаться от принятых на себя обязательств по предоставлению кредита. Причем в тех случаях, которые не связаны с неисполнением кредитополучателями своих обязательств по этим договорам. «Такими случаями, например, являлись отсутствие (недостаточность) у банка свободных денежных средств, а также возможность приостановления банком исполнения своих обязательств», — уточняют в Нацбанке.
Регулятор добавляет, что «наличие в заключаемых банками кредитных договорах указанных выше условий не соответствует требованиям законодательства».
«Кредитодатель не вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование кредитом. Условия кредитного договора, позволяющие кредитодателю увеличить размер процентов за пользование кредитом в одностороннем порядке, ограничивают права кредитополучателя и считаются ничтожными», — поясняют в Нацбанке.
Банки прописывают в договорах девальвационные и инфляционные риски
Некоторые банки прописывают в договорах, что они вправе требовать изменения размера процентной ставки за пользование кредитом. Для этого нужно заключить допсоглашение с кредитополучателем. «Такими условиями, в частности, могли являться рост уровня инфляции, девальвация валюты кредита, изменение конъюнктуры ресурсного рынка и рынка кредитных услуг, а также иные случаи по усмотрению банка», — перечисляют в Нацбанке.
При этом в договорах прописывают, что при отказе кредитополучателя подписывать подсоглашение об увеличении процентной ставки за пользование кредитом банк вправе отказаться от дальнейшего предоставления кредита и потребовать его досрочного возврата в течение трех месяцев.
«Наличие в кредитных договорах подобных условий не соответствует ограничению, предусмотренному частью третьей статьи 145 Банковского кодекса, — отмечают в Нацбанке. — С учетом изложенного информируем о недопустимости закрепления в кредитных договорах банков условий, противоречащих требованиям законодательства, а также о необходимости приведения банками заключенных кредитных договоров в соответствие с нормами статей 141 и 145 Банковского кодекса».
Напомним, с 29 октября 2018 года в Беларуси
Какие вопросы раньше были у регулятора к банкам по кредитам
Ранее у регулятора уже
Регулятор ранее также
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Нацбанк направил письмо в банки и в ассоциация белорусских банков, в котором требует избегать запрещенных приемов в выдаче кредитов.
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