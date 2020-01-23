ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прописывают риски девальвации и скачка цен. У Нацбанка возникли вопросы к выдаче банками кредитов

23.01.2020 17:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Нацбанк проверил, как банки выдают кредиты. Не обошлось без нарушений. К примеру, банки составляют договоры, по которым могут отказаться от выдачи кредита, в том числе из-за отсутствия свободных денег. Банки также прописывают в договорах девальвационные и инфляционные риски, чтобы в случае их наступления в одностороннем порядке расторгнуть договор. Нацбанк направил письмо в банки и в ассоциация белорусских банков, в котором требует избегать запрещенных приемов в выдаче кредитов. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Helloquence / unsplash.com

Банки составляют договоры, по которым могут отказаться от выдачи кредита

Нацбанк установил, что некоторые банки в кредитных договорах прописывают возможность в одностороннем порядке в любой момент фактически отказаться от принятых на себя обязательств по предоставлению кредита. Причем в тех случаях, которые не связаны с неисполнением кредитополучателями своих обязательств по этим договорам. «Такими случаями, например, являлись отсутствие (недостаточность) у банка свободных денежных средств, а также возможность приостановления банком исполнения своих обязательств», — уточняют в Нацбанке.

Регулятор добавляет, что «наличие в заключаемых банками кредитных договорах указанных выше условий не соответствует требованиям законодательства».

«Кредитодатель не вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование кредитом. Условия кредитного договора, позволяющие кредитодателю увеличить размер процентов за пользование кредитом в одностороннем порядке, ограничивают права кредитополучателя и считаются ничтожными», — поясняют в Нацбанке.

Банки прописывают в договорах девальвационные и инфляционные риски

Некоторые банки прописывают в договорах, что они вправе требовать изменения размера процентной ставки за пользование кредитом. Для этого нужно заключить допсоглашение с кредитополучателем. «Такими условиями, в частности, могли являться рост уровня инфляции, девальвация валюты кредита, изменение конъюнктуры ресурсного рынка и рынка кредитных услуг, а также иные случаи по усмотрению банка», — перечисляют в Нацбанке.

При этом в договорах прописывают, что при отказе кредитополучателя подписывать подсоглашение об увеличении процентной ставки за пользование кредитом банк вправе отказаться от дальнейшего предоставления кредита и потребовать его досрочного возврата в течение трех месяцев.

«Наличие в кредитных договорах подобных условий не соответствует ограничению, предусмотренному частью третьей статьи 145 Банковского кодекса, — отмечают в Нацбанке. — С учетом изложенного информируем о недопустимости закрепления в кредитных договорах банков условий, противоречащих требованиям законодательства, а также о необходимости приведения банками заключенных кредитных договоров в соответствие с нормами статей 141 и 145 Банковского кодекса».

Напомним, с 29 октября 2018 года в Беларуси внесли изменения в Банковский кодекс. К примеру, банкам запретили в одностороннем порядке изменять процентные ставки по выданным кредитам, а также навязывать клиенту дополнительную услугу, не предоставив клиенту право выбора.

Какие вопросы раньше были у регулятора к банкам по кредитам

Ранее у регулятора уже были вопросы к банкам по выдаче кредитов. Среди них — включение в договоры условий, которые ограничивают свободу выбора клиента, а также предоставление двусмысленной информации, которая может ввести в заблуждение.

Регулятор ранее также отмечал, что навязывание страховок в дополнение к кредитам или увеличение процентов по кредиту, если клиент отказываться оформить страховку, считаются недобросовестными практиками, которые банки должны избегать.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк направил письмо в банки и в ассоциация белорусских банков, в котором требует избегать запрещенных приемов в выдаче кредитов.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лимон, во многом, выжат». Чижик о запасе фундаментальных научных наработок времён БССР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика