Прописывают риски девальвации и скачка цен. У Нацбанка возникли вопросы к выдаче банками кредитов

Источник материала: Tut.by

Нацбанк проверил, как банки выдают кредиты. Не обошлось без нарушений. К примеру, банки составляют договоры, по которым могут отказаться от выдачи кредита, в том числе из-за отсутствия свободных денег. Банки также прописывают в договорах девальвационные и инфляционные риски, чтобы в случае их наступления в одностороннем порядке расторгнуть договор. Нацбанк направил письмо в банки и в ассоциация белорусских банков, в котором требует избегать запрещенных приемов в выдаче кредитов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Helloquence / unsplash.com

Банки составляют договоры, по которым могут отказаться от выдачи кредита

Нацбанк установил, что некоторые банки в кредитных договорах прописывают возможность в одностороннем порядке в любой момент фактически отказаться от принятых на себя обязательств по предоставлению кредита. Причем в тех случаях, которые не связаны с неисполнением кредитополучателями своих обязательств по этим договорам. «Такими случаями, например, являлись отсутствие (недостаточность) у банка свободных денежных средств, а также возможность приостановления банком исполнения своих обязательств», — уточняют в Нацбанке.

Регулятор добавляет, что «наличие в заключаемых банками кредитных договорах указанных выше условий не соответствует требованиям законодательства».

«Кредитодатель не вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование кредитом. Условия кредитного договора, позволяющие кредитодателю увеличить размер процентов за пользование кредитом в одностороннем порядке, ограничивают права кредитополучателя и считаются ничтожными», — поясняют в Нацбанке.

Банки прописывают в договорах девальвационные и инфляционные риски

Некоторые банки прописывают в договорах, что они вправе требовать изменения размера процентной ставки за пользование кредитом. Для этого нужно заключить допсоглашение с кредитополучателем. «Такими условиями, в частности, могли являться рост уровня инфляции, девальвация валюты кредита, изменение конъюнктуры ресурсного рынка и рынка кредитных услуг, а также иные случаи по усмотрению банка», — перечисляют в Нацбанке.

При этом в договорах прописывают, что при отказе кредитополучателя подписывать подсоглашение об увеличении процентной ставки за пользование кредитом банк вправе отказаться от дальнейшего предоставления кредита и потребовать его досрочного возврата в течение трех месяцев.

«Наличие в кредитных договорах подобных условий не соответствует ограничению, предусмотренному частью третьей статьи 145 Банковского кодекса, — отмечают в Нацбанке. — С учетом изложенного информируем о недопустимости закрепления в кредитных договорах банков условий, противоречащих требованиям законодательства, а также о необходимости приведения банками заключенных кредитных договоров в соответствие с нормами статей 141 и 145 Банковского кодекса».

Напомним, с 29 октября 2018 года в Беларуси внесли изменения в Банковский кодекс. К примеру, банкам запретили в одностороннем порядке изменять процентные ставки по выданным кредитам, а также навязывать клиенту дополнительную услугу, не предоставив клиенту право выбора.

Какие вопросы раньше были у регулятора к банкам по кредитам

Ранее у регулятора уже были вопросы к банкам по выдаче кредитов. Среди них — включение в договоры условий, которые ограничивают свободу выбора клиента, а также предоставление двусмысленной информации, которая может ввести в заблуждение.

Регулятор ранее также отмечал , что навязывание страховок в дополнение к кредитам или увеличение процентов по кредиту, если клиент отказываться оформить страховку, считаются недобросовестными практиками, которые банки должны избегать.