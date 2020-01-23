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Белорусские медики располагают реактивами для выявления коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У приехавшей из Китая пациентки коронавирус не обнаружен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ведомстве подтвердили, что накануне в Минскую инфекционную больницу поступила девушка с жалобами на боли в мышцах, повышенной температурой и кашлем.
Из беседы с пациенткой стало известно, что 20 января она вернулась из Шанхая. Сейчас девушка находится в отдельном боксе. На данный момент диагноз, подтверждённый лабораторно – грипп В средней степени тяжести.
Напомним, о госпитализации в Минске девушки с симптомами, похожими на проявление коронавируса, сообщил её друг, попавший с подозрениями на заражение в больницу в Санкт-Петербурге. Сейчас у пациентки взяты все необходимые анализы. Коронавирус не обнаружен.
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Новости Беларуси. У приехавшей из Китая пациентки коронавирус не обнаружен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ведомстве подтвердили, что накануне в...
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