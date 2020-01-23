|
Владимир Ващенко о спасателях: «Случайных людей нет. А те, кто ошибся профессией, долго не задерживаются»
Источник материала: СТВ
О белорусских спасателях рассказали в программе
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Ващенко о спасателях: «Случайных людей нет. А те, кто ошибся профессией, долго не задерживаются»
О белорусских спасателях рассказали в программе «Специальный репортаж» Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:Главное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)