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Владимир Ващенко о спасателях: «Случайных людей нет. А те, кто ошибся профессией, долго не задерживаются»

23.01.2020 18:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О белорусских спасателях рассказали в программе «Специальный репортаж» 

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Главное призвание спасателя – помогать. И мы не высокопарные слова говорим, что профессия спасателя – это не просто профессия, это его жизнь. Случайных людей нет. А те, кто ошибся профессией, они долго не задерживаются.

Здесь остаются самые преданные люди, которые понимают свою ответственность перед людьми и люди, по праву, им верят. И должны продолжать верить, потому что мы, действительно, сегодня высокопрофессионально подготовленные. У нас в стране создана великолепная база.

Владимир Ващенко о спасателях: «Случайных людей нет. А те, кто ошибся профессией, долго не задерживаются»

Люди в материале: Владимир Ващенко
 
 
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О белорусских спасателях рассказали в программе «Специальный репортаж»  Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:Главное...
 
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