Вратарь показал класс: Гвардиола может сделать вратаря Эдерсона штатным пенальтистом команды





Гвардиола намерен назначить вратаря штатным пенальтистом© REUTERS / ANDREW BOYERS





Наставник "горожан" объяснил это тем, что голикпер обладает необходимым хладнокровием, чтобы исполнять 11-метровые.





В матче 24-го чемпионата Англии "горожане" одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" (1:0), несмотря на нереализованный пенальти Габриэля Жезуса, который является штатным исполнителем 11-метровых.





"Возможно, мне стоит пересмотреть решение о том, кто бьет пенальти", — сказал Гвардиола.









По его словам, команда находится в опасности, "потому что на таком уровне забитые пенальти делают разницу".





"Мы с ребятами должны принять решение, кто будет исполнять пенальти. Лучший исполнитель пенальти? Эдерсон", - заявил испанский специалист.





Гвардиола уверен, что в исполнении пенальти нет никого лучше бразильца. "У него нет эмоций, он спокоен, так что он мог бы сделать это", - пояснил наставник "горожан".





Помимо Жезуса , штатными пенальтистами "Ман Сити" также выступают Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг, но и они в последнее время допускали промахи со стандарта.





Команда Гвардиолы проведет следующий матч 26 января против "Фулхэма" в рамках четвертого раунда Кубка Англии.



