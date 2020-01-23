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Вратарь показал класс: Гвардиола может сделать вратаря Эдерсона штатным пенальтистом команды
Источник материала: Партизан
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может сделать бразильского вратаря Эдерсона штатным пенальтистом команды, сообщает Goal.com.
Гвардиола намерен назначить вратаря штатным пенальтистом© REUTERS / ANDREW BOYERS
Наставник "горожан" объяснил это тем, что голикпер обладает необходимым хладнокровием, чтобы исполнять 11-метровые.
В матче 24-го чемпионата Англии "горожане" одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" (1:0), несмотря на нереализованный пенальти Габриэля Жезуса, который является штатным исполнителем 11-метровых.
"Возможно, мне стоит пересмотреть решение о том, кто бьет пенальти", — сказал Гвардиола.
По его словам, команда находится в опасности, "потому что на таком уровне забитые пенальти делают разницу".
"Мы с ребятами должны принять решение, кто будет исполнять пенальти. Лучший исполнитель пенальти? Эдерсон", - заявил испанский специалист.
Гвардиола уверен, что в исполнении пенальти нет никого лучше бразильца. "У него нет эмоций, он спокоен, так что он мог бы сделать это", - пояснил наставник "горожан".
Помимо Жезуса , штатными пенальтистами "Ман Сити" также выступают Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг, но и они в последнее время допускали промахи со стандарта.
Команда Гвардиолы проведет следующий матч 26 января против "Фулхэма" в рамках четвертого раунда Кубка Англии.
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Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может сделать бразильского вратаря Эдерсона штатным пенальтистом команды, сообщает...
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