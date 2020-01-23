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Вратарь показал класс: Гвардиола может сделать вратаря Эдерсона штатным пенальтистом команды

23.01.2020 19:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может сделать бразильского вратаря Эдерсона штатным пенальтистом команды, сообщает Goal.com.


Гвардиола намерен назначить вратаря штатным пенальтистом© REUTERS / ANDREW BOYERS

Наставник "горожан" объяснил это тем, что голикпер обладает необходимым хладнокровием, чтобы исполнять 11-метровые.

В матче 24-го чемпионата Англии "горожане" одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" (1:0), несмотря на нереализованный пенальти Габриэля Жезуса, который является штатным исполнителем 11-метровых.

"Возможно, мне стоит пересмотреть решение о том, кто бьет пенальти", — сказал Гвардиола.


По его словам, команда находится в опасности, "потому что на таком уровне забитые пенальти делают разницу".

"Мы с ребятами должны принять решение, кто будет исполнять пенальти. Лучший исполнитель пенальти? Эдерсон", - заявил испанский специалист.

Гвардиола уверен, что в исполнении пенальти нет никого лучше бразильца. "У него нет эмоций, он спокоен, так что он мог бы сделать это", - пояснил наставник "горожан".

Помимо Жезуса , штатными пенальтистами "Ман Сити" также выступают Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг, но и они в последнее время допускали промахи со стандарта.

Команда Гвардиолы проведет следующий матч 26 января против "Фулхэма" в рамках четвертого раунда Кубка Англии. 
 
 
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Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может сделать бразильского вратаря Эдерсона штатным пенальтистом команды, сообщает...
 
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