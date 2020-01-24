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В Минске водитель за рулём BMW врезалась в фонарный столб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль врезался в столб.
Как
В аварии никто не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения. К месту происшествия выезжали сотрудники ГАИ и МЧС. Водитель привлечена к ответственности по ч. 5 ст. 18.22 КоАП РБ.
На неделе в Минске мужчина угнал МАЗ и врезался в дерево.
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Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль врезался в столб. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW ехал по подъёму с проспекта Победителей на улицу...
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