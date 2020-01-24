ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске водитель за рулём BMW врезалась в фонарный столб

24.01.2020 09:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль врезался в столб. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW ехал по подъёму с проспекта Победителей на улицу Орловскую. В какой-то момент иномарка столкнулась с осветительной мачтой. 

В аварии никто не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения. К месту происшествия выезжали сотрудники ГАИ и МЧС. Водитель привлечена к ответственности по ч. 5 ст. 18.22 КоАП РБ. 

На неделе в Минске мужчина угнал МАЗ и врезался в дерево.

В замке зажигания были ключи – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль врезался в столб.  Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW ехал по подъёму с проспекта Победителей на улицу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Quartz: Беларусь в замешательстве от возможного запрета на въезд в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика