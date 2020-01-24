Ставки по коротким вкладам в рублях продолжают падать

Источник материала: Tut.by

Второй месяц после снижения ставки рефинансирования ставки по рублевым депозитам сроком на месяц и на год продолжают падать. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com выбрали лучшие в каждом из банков для тех, кто не хочет рисковать и искать другие варианты вложений.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вклады сроком до 35 дней

В сегменте вкладов на месяц стало на один вариант меньше — предложение в этом сегменте сократил РРБ-Банк . Поднял ставку только Белагропромбанк — на 2,3%годовых.

Самая выгодная ставка в данном сегменте составляет 9,66% годовых ( Цептер Банк ).

Банк, вклад Ставка в декабре (размер изменения ставки), ставка сегодня Отзывный / безотзывный Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter 8,3% (-0,2%), 8,1% безотзывный Белагропромбанк, Плюс к стабильности 7,7% (+2,3%), 9% безотзывный Банк БелВЭБ, Универсальный 8,3% (-0,8%), 7,5% безотзывный Белинвестбанк, Личный выбор 8,7% (-), 8,7% безотзывный БПС-Сбербанк, Сохраняй 8,5% (-), 8,5% безотзывный БТА Банк, БТА Мини Online 9,5% (-1,5%), 8% безотзывный Банк Решение, Формула успеха 9,3% (-), 9,3% безотзывный Идея Банк, Фирменный онлайн плюс 8,7% (-0,5%), 8,2% безотзывный Банк Дабрабыт, Добры месяц 8,7% (-), 8,7% безотзывный Paritetbank, Практичный 9,5% (-0,4%), 9,1% безотзывный Статусбанк, Расчетливые бабки — online 8,3% (-), 8,3% безотзывный Технобанк, е-Соло 6% (-), 6% отзывный Цептер Банк, Цептер Аккорд + 9,69% (-0,03%), 9,66% безотзывный

Банк, вклад Ставка в декабре (размер изменения ставки), ставка сегодня Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter (безотзывный) 8,3% (-0,2%), 8,1% Белагропромбанк, Плюс к стабильности (безотзывный) 7,7% (+2,3%), 9% Банк БелВЭБ, Универсальный (безотзывный) 8,3% (-0,8%), 7,5% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) 8,7% (-), 8,7% БПС-Сбербанк, Сохраняй (безотзывный) 8,5% (-), 8,5% БТА Банк, БТА Мини Online (безотзывный) 9,5% (-1,5%), 8% Банк Решение, Формула успеха (безотзывный) 9,3% (-), 9,3% Идея Банк, Фирменный онлайн плюс (безотзывный) 8,7% (-0,5%), 8,2% Банк Дабрабыт, Добры месяц (безотзывный) 8,7% (-), 8,7% Paritetbank, Практичный (безотзывный) 9,5% (-0,4%), 9,1% Статусбанк, Расчетливые бабки — online (безотзывный) 8,3% (-), 8,3% Технобанк, е-Соло (отзывный) 6% (-), 6% Цептер Банк, Цептер Аккорд + (безотзывный) 9,69% (-0,03%), 9,66%

Вклады сроком до 400 дней

Только один банк поднял ставку по депозиту на год — Белагропромбанк (на 0,9% годовых). Максимальное падение ставки составило 2,65% годовых — БТА Банк .

Самая высокая ставка в данном сегменте — 12,51% годовых ( Цептер Банк ).

Банк, вклад Ставка в декабре (размер изменения ставки), ставка сегодня Отзывный / безотзывный Белорусский народный банк, Вклад в будущее 11,7% (-), 11,7% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter 12,66% (-0,66%), 12% безотзывный РРБ-Банк, Безотзывный 395 дней 12,5% (-0,7%), 11,8% безотзывный Альфа-Банк, Альфа-Вклад 10,7% (-), 10,7% безотзывный Белагропромбанк, Плюс к стабильности 11% (+0,9%), 11,9% безотзывный Беларусбанк, Урожайный online 11,9% (-), 11,9% безотзывный Банк БелВЭБ, Универсальный 12,1% (-0,5%), 11,6% безотзывный Белгазпромбанк, Марафон 12,1% (-0,7%), 11,4% безотзывный Белинвестбанк, Личный выбор 11,2% (-), 11,2% безотзывный БПС-Сбербанк, Сохраняй 9,5% (-), 9,5% безотзывный БТА Банк, БТА+ 12,66% (-2,65%), 10,01% безотзывный Банк Решение, Online-решение 10% (-), 10% безотзывный Идея Банк, Фирменный онлайн 12 6,84% (-0,19%), 6,65% отзывный Банк Дабрабыт, Шчодры 11,2% (-), 11,2% безотзывный МТБанк, МТБелки online 10,5% (-), 10,4% безотзывный Paritetbank, Клевер 12,4% (-2,2%), 10,2% безотзывный Приорбанк, Выше.net 12,4% (-0,4%), 12% безотзывный Статусбанк, Бережливые бабки 11,5% (-0,5%), 11% безотзывный Технобанк, е-Максимум 9,5% (-), 9,5% безотзывный Франсабанк, Верный расчет 12% (-0,75%), 11,25% безотзывный Цептер Банк, Цептер Симфония 12,66% (-0,15%), 12,51% безотзывный

Банк, вклад Ставка в декабре (размер изменения ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Вклад в будущее (безотзывный) 11,7% (-), 11,7% Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter (безотзывный) 12,66% (-0,66%), 12% РРБ-Банк, Безотзывный 395 дней 12,5% (-0,7%), 11,8% Альфа-Банк, Альфа-Вклад (безотзывный) 10,7% (-), 10,7% Белагропромбанк, Плюс к стабильности (безотзывный) 11% (+0,9%), 11,9% Беларусбанк, Урожайный online (безотзывный) 11,9% (-), 11,9% Банк БелВЭБ, Универсальный (безотзывный) 12,1% (-0,5%), 11,6% Белгазпромбанк, Марафон (безотзывный) 12,1% (-0,7%), 11,4% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) 11,2% (-), 11,2% БПС-Сбербанк, Сохраняй (безотзывный) 9,5% (-), 9,5% БТА Банк, БТА+ (безотзывный) 12,66% (-2,65%), 10,01% Банк Решение, Online-решение (безотзывный) 10% (-), 10% Идея Банк, Фирменный онлайн 12 (отзывный) 6,84% (-0,19%), 6,65% Банк Дабрабыт, Шчодры (безотзывный) 11,2% (-), 11,2% МТБанк, МТБелки online 10,5% (-), 10,4% Paritetbank, Клевер (безотзывный) 12,4% (-2,2%), 10,2% Приорбанк, Выше.net (безотзывный) 12,4% (-0,4%), 12% Статусбанк, Бережливые бабки (безотзывный) 11,5% (-0,5%), 11% Технобанк, е-Максимум (безотзывный) 9,5% (-), 9,5% Франсабанк, Верный расчет (безотзывный) 12% (-0,75%), 11,25% Цептер Банк, Цептер Симфония (безотзывный) 12,66% (-0,15%), 12,51%

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