Ставки по коротким вкладам в рублях продолжают падать

Второй месяц после снижения ставки рефинансирования ставки по рублевым депозитам сроком на месяц и на год продолжают падать. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com выбрали лучшие в каждом из банков для тех, кто не хочет рисковать и искать другие варианты вложений.
Вклады сроком до 35 дней
В сегменте вкладов на месяц стало на один вариант меньше — предложение в этом сегменте сократил РРБ-Банк. Поднял ставку только Белагропромбанк — на 2,3%годовых.
Самая выгодная ставка в данном сегменте составляет 9,66% годовых (Цептер Банк).
Банк, вклад
Ставка в декабре (размер изменения ставки), ставка сегодня
Отзывный / безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter
8,3% (-0,2%), 8,1%
безотзывный
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
7,7% (+2,3%), 9%
безотзывный
Банк БелВЭБ,
Универсальный
8,3% (-0,8%), 7,5%
безотзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор
8,7% (-), 8,7%
безотзывный
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
8,5% (-), 8,5%
безотзывный
БТА Банк,
БТА Мини Online
9,5% (-1,5%), 8%
безотзывный
Банк Решение,
Формула успеха
9,3% (-), 9,3%
безотзывный
Идея Банк,
Фирменный онлайн плюс
8,7% (-0,5%), 8,2%
безотзывный
Банк Дабрабыт,
Добры месяц
8,7% (-), 8,7%
безотзывный
Paritetbank,
Практичный
9,5% (-0,4%), 9,1%
безотзывный
Статусбанк,
Расчетливые бабки — online
8,3% (-), 8,3%
безотзывный
Технобанк,
е-Соло
6% (-), 6%
отзывный
Цептер Банк,
Цептер Аккорд +
9,69% (-0,03%), 9,66%
безотзывный
Банк, вклад
Ставка в декабре (размер изменения ставки), ставка сегодня
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter (безотзывный)
8,3% (-0,2%), 8,1%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности (безотзывный)
7,7% (+2,3%), 9%
Банк БелВЭБ,
Универсальный (безотзывный)
8,3% (-0,8%), 7,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор (безотзывный)
8,7% (-), 8,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй (безотзывный)
8,5% (-), 8,5%
БТА Банк,
БТА Мини Online (безотзывный)
9,5% (-1,5%), 8%
Банк Решение,
Формула успеха (безотзывный)
9,3% (-), 9,3%
Идея Банк,
Фирменный онлайн плюс (безотзывный)
8,7% (-0,5%), 8,2%
Банк Дабрабыт,
Добры месяц (безотзывный)
8,7% (-), 8,7%
Paritetbank,
Практичный (безотзывный)
9,5% (-0,4%), 9,1%
Статусбанк,
Расчетливые бабки — online (безотзывный)
8,3% (-), 8,3%
Технобанк,
е-Соло (отзывный)
6% (-), 6%
Цептер Банк,
Цептер Аккорд + (безотзывный)
9,69% (-0,03%), 9,66%
Вклады сроком до 400 дней
Только один банк поднял ставку по депозиту на год — Белагропромбанк (на 0,9% годовых). Максимальное падение ставки составило 2,65% годовых — БТА Банк.
Самая высокая ставка в данном сегменте — 12,51% годовых (Цептер Банк).
Банк, вклад
Ставка в декабре (размер изменения ставки), ставка сегодня
Отзывный / безотзывный
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
11,7% (-), 11,7%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter
12,66% (-0,66%), 12%
безотзывный
РРБ-Банк,
Безотзывный 395 дней
12,5% (-0,7%), 11,8%
безотзывный
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
10,7% (-), 10,7%
безотзывный
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
11% (+0,9%), 11,9%
безотзывный
Беларусбанк,
Урожайный online
11,9% (-), 11,9%
безотзывный
Банк БелВЭБ,
Универсальный
12,1% (-0,5%), 11,6%
безотзывный
Белгазпромбанк,
Марафон
12,1% (-0,7%), 11,4%
безотзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор
11,2% (-), 11,2%
безотзывный
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
9,5% (-), 9,5%
безотзывный
БТА Банк,
БТА+
12,66% (-2,65%), 10,01%
безотзывный
Банк Решение,
Online-решение
10% (-), 10%
безотзывный
Идея Банк,
Фирменный онлайн 12
6,84% (-0,19%), 6,65%
отзывный
Банк Дабрабыт,
Шчодры
11,2% (-), 11,2%
безотзывный
МТБанк,
МТБелки online
10,5% (-), 10,4%
безотзывный
Paritetbank,
Клевер
12,4% (-2,2%), 10,2%
безотзывный
Приорбанк,
Выше.net
12,4% (-0,4%), 12%
безотзывный
Статусбанк,
Бережливые бабки
11,5% (-0,5%), 11%
безотзывный
Технобанк,
е-Максимум
9,5% (-), 9,5%
безотзывный
Франсабанк,
Верный расчет
12% (-0,75%), 11,25%
безотзывный
Цептер Банк,
Цептер Симфония
12,66% (-0,15%), 12,51%
безотзывный
Банк, вклад
Ставка в декабре (размер изменения ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее (безотзывный)
11,7% (-), 11,7%
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter (безотзывный)
12,66% (-0,66%), 12%
РРБ-Банк,
Безотзывный 395 дней
12,5% (-0,7%), 11,8%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад (безотзывный)
10,7% (-), 10,7%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности (безотзывный)
11% (+0,9%), 11,9%
Беларусбанк,
Урожайный online (безотзывный)
11,9% (-), 11,9%
Банк БелВЭБ,
Универсальный (безотзывный)
12,1% (-0,5%), 11,6%
Белгазпромбанк,
Марафон (безотзывный)
12,1% (-0,7%), 11,4%
Белинвестбанк,
Личный выбор (безотзывный)
11,2% (-), 11,2%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй (безотзывный)
9,5% (-), 9,5%
БТА Банк,
БТА+ (безотзывный)
12,66% (-2,65%), 10,01%
Банк Решение,
Online-решение (безотзывный)
10% (-), 10%
Идея Банк,
Фирменный онлайн 12 (отзывный)
6,84% (-0,19%), 6,65%
Банк Дабрабыт,
Шчодры (безотзывный)
11,2% (-), 11,2%
МТБанк,
МТБелки online
10,5% (-), 10,4%
Paritetbank,
Клевер (безотзывный)
12,4% (-2,2%), 10,2%
Приорбанк,
Выше.net (безотзывный)
12,4% (-0,4%), 12%
Статусбанк,
Бережливые бабки (безотзывный)
11,5% (-0,5%), 11%
Технобанк,
е-Максимум (безотзывный)
9,5% (-), 9,5%
Франсабанк,
Верный расчет (безотзывный)
12% (-0,75%), 11,25%
Цептер Банк,
Цептер Симфония (безотзывный)
12,66% (-0,15%), 12,51%
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