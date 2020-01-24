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Ставки по коротким вкладам в рублях продолжают падать

24.01.2020 09:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Второй месяц после снижения ставки рефинансирования ставки по рублевым депозитам сроком на месяц и на год продолжают падать. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com выбрали лучшие в каждом из банков для тех, кто не хочет рисковать и искать другие варианты вложений.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вклады сроком до 35 дней

В сегменте вкладов на месяц стало на один вариант меньше — предложение в этом сегменте сократил РРБ-Банк. Поднял ставку только Белагропромбанк — на 2,3%годовых.

Самая выгодная ставка в данном сегменте составляет 9,66% годовых (Цептер Банк).

Банк, вклад

Ставка в декабре (размер изменения ставки), ставка сегодня

Отзывный / безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter

 8,3% (-0,2%), 8,1% безотзывный

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

7,7% (+2,3%), 9%

безотзывный

Банк БелВЭБ,

Универсальный

8,3% (-0,8%), 7,5%

безотзывный

Белинвестбанк,

Личный выбор

8,7% (-), 8,7%

безотзывный

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

8,5% (-), 8,5%

безотзывный

БТА Банк,

БТА Мини Online

9,5% (-1,5%), 8%

безотзывный

Банк Решение,

Формула успеха

9,3% (-), 9,3%

безотзывный

Идея Банк,

Фирменный онлайн плюс

8,7% (-0,5%), 8,2%

безотзывный

Банк Дабрабыт,

Добры месяц

8,7% (-), 8,7%

безотзывный

Paritetbank,

Практичный

9,5% (-0,4%), 9,1%

безотзывный

Статусбанк,

Расчетливые бабки — online

8,3% (-), 8,3%

безотзывный

Технобанк,

е-Соло

6% (-), 6%

отзывный

Цептер Банк,

Цептер Аккорд +

9,69% (-0,03%), 9,66%

безотзывный

Банк, вклад

Ставка в декабре (размер изменения ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter (безотзывный)

 8,3% (-0,2%), 8,1%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности (безотзывный)

7,7% (+2,3%), 9%

Банк БелВЭБ,

Универсальный (безотзывный)

8,3% (-0,8%), 7,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный)

8,7% (-), 8,7%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (безотзывный)

8,5% (-), 8,5%

БТА Банк,

БТА Мини Online (безотзывный)

9,5% (-1,5%), 8%

Банк Решение,

Формула успеха (безотзывный)

9,3% (-), 9,3%

Идея Банк,

Фирменный онлайн плюс (безотзывный)

8,7% (-0,5%), 8,2%

Банк Дабрабыт,

Добры месяц (безотзывный)

8,7% (-), 8,7%

Paritetbank,

Практичный (безотзывный)

9,5% (-0,4%), 9,1%

Статусбанк,

Расчетливые бабки — online (безотзывный)

8,3% (-), 8,3%

Технобанк,

е-Соло (отзывный)

6% (-), 6%

Цептер Банк,

Цептер Аккорд + (безотзывный)

9,69% (-0,03%), 9,66%

Вклады сроком до 400 дней

Только один банк поднял ставку по депозиту на год — Белагропромбанк (на 0,9% годовых). Максимальное падение ставки составило 2,65% годовых — БТА Банк.

Самая высокая ставка в данном сегменте — 12,51% годовых (Цептер Банк).

Банк, вклад

Ставка в декабре (размер изменения ставки), ставка сегодня

Отзывный / безотзывный

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее

 11,7% (-), 11,7% безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter

 12,66% (-0,66%), 12% безотзывный

РРБ-Банк,

Безотзывный 395 дней

 12,5% (-0,7%), 11,8% безотзывный

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

10,7% (-), 10,7%

безотзывный

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

11% (+0,9%), 11,9%

безотзывный

Беларусбанк,

Урожайный online

11,9% (-), 11,9%

безотзывный

Банк БелВЭБ,

Универсальный

12,1% (-0,5%), 11,6%

безотзывный

Белгазпромбанк,

Марафон

12,1% (-0,7%), 11,4%

безотзывный

Белинвестбанк,

Личный выбор

11,2% (-), 11,2%

безотзывный

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

9,5% (-), 9,5%

безотзывный

БТА Банк,

БТА+

12,66% (-2,65%), 10,01%

безотзывный

Банк Решение,

Online-решение

10% (-), 10%

безотзывный

Идея Банк,

Фирменный онлайн 12

6,84% (-0,19%), 6,65%

отзывный

Банк Дабрабыт,

Шчодры

11,2% (-), 11,2%

безотзывный

МТБанк,

МТБелки online

10,5% (-), 10,4%

безотзывный

Paritetbank,

Клевер

12,4% (-2,2%), 10,2%

безотзывный

Приорбанк,

Выше.net

12,4% (-0,4%), 12%

безотзывный

Статусбанк,

Бережливые бабки

11,5% (-0,5%), 11%

безотзывный

Технобанк,

е-Максимум

9,5% (-), 9,5%

безотзывный

Франсабанк,

Верный расчет

12% (-0,75%), 11,25%

безотзывный

Цептер Банк,

Цептер Симфония

12,66% (-0,15%), 12,51%

безотзывный

Банк, вклад

Ставка в декабре (размер изменения ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее (безотзывный)

 11,7% (-), 11,7%

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter (безотзывный)

 12,66% (-0,66%), 12%

РРБ-Банк,

Безотзывный 395 дней

 12,5% (-0,7%), 11,8%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад (безотзывный)

10,7% (-), 10,7%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности (безотзывный)

11% (+0,9%), 11,9%

Беларусбанк,

Урожайный online (безотзывный)

11,9% (-), 11,9%

Банк БелВЭБ,

Универсальный (безотзывный)

12,1% (-0,5%), 11,6%

Белгазпромбанк,

Марафон (безотзывный)

12,1% (-0,7%), 11,4%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный)

11,2% (-), 11,2%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (безотзывный)

9,5% (-), 9,5%

БТА Банк,

БТА+ (безотзывный)

12,66% (-2,65%), 10,01%

Банк Решение,

Online-решение (безотзывный)

10% (-), 10%

Идея Банк,

Фирменный онлайн 12 (отзывный)

6,84% (-0,19%), 6,65%

Банк Дабрабыт,

Шчодры (безотзывный)

11,2% (-), 11,2%

МТБанк,

МТБелки online

10,5% (-), 10,4%

Paritetbank,

Клевер (безотзывный)

12,4% (-2,2%), 10,2%

Приорбанк,

Выше.net (безотзывный)

12,4% (-0,4%), 12%

Статусбанк,

Бережливые бабки (безотзывный)

11,5% (-0,5%), 11%

Технобанк,

е-Максимум (безотзывный)

9,5% (-), 9,5%

Франсабанк,

Верный расчет (безотзывный)

12% (-0,75%), 11,25%

Цептер Банк,

Цептер Симфония (безотзывный)

12,66% (-0,15%), 12,51%

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Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций.

 
 
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FINANCE.TUT.BY выбрал лучшие в каждом из банков для тех, кто не хочет рисковать и искать другие варианты вложений.
 
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