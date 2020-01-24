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Участок дороги засыпало комбикормом в Барановичах
24.01.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Читатели сообщили Intex-press, что утром 24 января на улице Брестской на протяжении 140 метров лежит слой комбикорма. Проезжающие машины уже успели его утрамбовать.
Комбикорм на дороге в Барановичах. Фото: Ирина КОМИК
Кто и когда рассыпал комбикорм – неизвестно. Intex-press сообщила о проблеме в милицию, там пообещали, что направят коммунальные службы для уборки проезжей части.
Фото: Ирина КОМИК
Напомним, летом 2019 на одной из улиц города также из
Фото: Ирина КОМИК
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Читатели сообщили Intex-press, что утром 24 января на улице Брестской на протяжении 140 метров лежит слой комбикорма. Проезжающие машины уже успели его утрамбовать. ...
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