Конфликт левого поворота: ГАИ показала видео столкновения BMW и KIA в Гродно

Источник материала: Tut.by

Днем 22 января в гродненском микрорайоне Ольшанка столкнулись две легковушки. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.

Как сообщили в областной ГАИ, на пересечении улиц Огинского и Наполеона Орды 43-летний водитель KIA при повороте налево не уступил дорогу встречному BMW, который после столкновения въехал в столб. По словам водителя KIA, при совершении маневра он не заметил встречный транспорт.

В результате ДТП 42-летний водитель BMW получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.