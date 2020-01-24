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Конфликт левого поворота: ГАИ показала видео столкновения BMW и KIA в Гродно
Источник материала: Tut.by
Днем 22 января в гродненском микрорайоне Ольшанка столкнулись две легковушки. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.
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В результате ДТП 42-летний водитель BMW получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате ДТП 42-летний водитель BMW получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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